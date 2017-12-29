足壇傳奇當選總統 名人從政還有他們

從影20多年的電影演員雷根（Ronald Reagan）是從好萊塢邁向美國政壇顛峰的第一人。他於1966年當選加州州長，於1981年展開他做滿兩屆總統的第一個任期。

然而，在此之前只有匈牙利兩屆奧運擊劍金牌得主施密特（Pal Schmitt），是唯一擔任過總統的運動員。以下是法新社整理出從演藝圈、體壇和文壇成功跨足政壇的顯著案例：

（中央社巴黎28日綜合外電報導）足壇傳奇巨星維阿（George Weah）贏得賴比瑞亞總統大選決選，追隨諸多名人的腳步，登上國家元首大位。

數十年後，2017年1月毫無政治、外交和軍事經驗的不動產大亨和實境秀電視明星川普入主白宮。川普當選第45位美國總統時震驚全世界，他在2004到2015年之間主持過電視節目「誰是接班人」（The Apprentice）。

接下川普「誰是接班人」主持棒的好萊塢明星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），也從影壇轉進政壇。曾當過健美先生的阿諾2003到2011年擔任加州州長。

●菲律賓前總統艾斯特拉達

有約100部電影作品的動作片硬漢明星艾斯特拉達（Joseph Estrada），1969年進入政壇，1998年當選菲律賓總統，2001年因貪瀆下台遭關押6年，2007年獲得特赦。

●海地前總統馬德立

海地流行歌手馬德立（Michel Martelly）2011年4月以逾67%得票率，贏得總統大選。

●瓜地馬拉現任總統莫拉萊斯

完全沒有政治經驗的喜劇演員莫拉萊斯（JimmyMorales）競選時主打反貪腐政策，於2015年10月當選瓜地馬拉總統。同時身為電影製片和電視人的莫拉萊斯，知名代表作有2007年的「戴著墨西哥帽的總統」（APresident in a Sombrero，暫譯），他在片中扮演差點當選總統的鄉下土包子。

●歐洲：施密特和藍斯柏吉斯

1968和1972年兩屆奧運擊劍金牌得主施密特（PalSchmitt），於2010年6月由國會選舉為匈牙利總統，成為匈牙利共和國第4位總統。他在2012年4月因身陷博士論文抄襲醜聞而請辭。

立陶宛音樂家藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）領導立陶宛脫離蘇聯獨立後，他於1990年當選總統。

●作家和拳擊手

塞內加爾詩人兼作家桑果（Leopold SedarSenghor）1960年在塞內加爾獨立後，成為塞內加爾第一任總統。捷克作家哈維爾（Vaclav Havel）於1989年贏得捷克斯洛伐克首次總統選舉。

烏干達獨裁者阿敏（Idi Amin Dada）於1971年透過政變奪權，在沒有經過民選程序下成為國家元首。他曾是1951到1960年重量級拳擊賽冠軍。（譯者：中央社陳昱婷）1061229