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中央社

埃及衛生部：開羅教堂攻擊 10死5傷

中央社2017/12/29 21:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社開羅29日綜合外電報導）2名槍手今天在開羅南郊教堂開火，一名槍手遭擊斃，另一名槍手遭逮捕。埃及衛生部發言人指出，這起攻擊造成至少10人喪生，包括8名科普特（Coptic）基督徒。

衛生部指出，5名傷者中，2名女性身受重傷。

事件發生在開羅南郊赫爾萬區（Helwan）的MarMina教堂入口處。

美聯社報導，衛生部發言人麥格海德（KhaledMegahed）說，摩托車上的槍手在Mar Mina教堂外開火，隨後一名槍手被擊斃，另有一名警察喪生。

法新社報導，警方說，槍手打傷5名保全人員。

埃及官方通訊社「中東新聞社」（MENA）引述未具名的內政部官員表示，另一名攻擊者逃離現場，警方隨後展開搜捕。

國營電視台報導，第2名槍手已遭逮捕。

稍早，要求匿名的維安官員說，兩名警察身亡。

路透社則引述醫療與維安消息人士說，死者中有3人是警察。

Mar Mina教堂發言人在聲明中說，在同一個社區的一家商店也遭到攻擊，兩名科普特基督徒喪生。

當地媒體報導，喪生的攻擊者配戴附有爆炸裝置的腰帶，有兩枚炸彈在教堂附近遭拆除。

開羅治安首長已前往事發現場。

發布到社群媒體的手機影片顯示，蓄鬍的槍手身穿笨重的彈藥背心，仰倒在街道上，已意識不清。人們捉住他的雙臂，然後用手銬銬住他。（譯者：中央社陳妍君）1061229

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