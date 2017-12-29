美元恐創自2003年以來跌幅最大的一年 全年貶值達

美元週五持續下跌，兌所有主要外幣均走低，恐創下自 2003 年以來最大年度跌幅。

週五 -- 今年最後交日 -- 交易清淡，預期許多投資人將守於場外，等待新年到來。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 92.423，接近 9 月以來低點。

2017 年以來，美元指數下跌了 9.6%，可能創下自 2003 年以來，最大年度跌幅，亦將創自 2012 年以來，首度下跌的一年。

歐元上漲至 1.1973 美元，紐約週四尾盤報 1.1943。歐元兌美元今年上漲了 14%。