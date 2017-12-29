手機數位浪潮 中國10報社下台一鞠躬

這幾家即將告別市場的紙媒分別是「北京娛樂信報」、「渤海早報」、「球迷報」、「大別山晨報」、「皖南晨刊」、「白銀晚報」、「台州商報」、「湘潭晚報」。

微信公眾號「媒通社」報導，繼「采風報」和「假日100」宣布2018年元旦停辦之後，又有8家紙媒向讀者道珍重，類型遍及專業報、地方報、綜合報、捷運報。

（中央社台北29日電）現代人不能一日無手機，資訊尋求載具的變化嚴重衝擊傳統媒體，讓報紙成重災區，擁有14億人口支持的中國紙媒市場，同樣無法躲過這波數位浪潮，2018年至少有10家報紙要「下台一鞠躬」。

報導稱，回首來時路，它們都曾在業內寫下輝煌的一頁。以「北京娛樂信報」來說，2007年11月27日由都市報轉型為地鐵報，成為在北京地鐵這一封閉空間內，唯一向地鐵乘客派發的報紙。

「球迷報」於1985年創刊，是天津第一家真正意義上的體育報，隸屬於天津日報報業集團，最高發行量超過60萬份，是中國最具影響的體育專業報紙之一。

「皖南晨刊」則是安徽宣城唯一的都市報，由宣城日報社主辦。另外，「白銀晚報」則是白銀當地唯一的都市生活類報紙。

儘管紙媒業務要收掉，但部分業者選擇保留新媒體業務，以「台州商報」來說，紙媒有關業務將併入台州日報報業傳媒集團所屬媒體，但台州商報微信公號、微博將繼續正常運行。1061229