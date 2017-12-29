為人文國中小請命 立委盼給重修合約機會

也是立法院教育及文化委員會召委的陳學聖說，實驗教育三法立法才過4年，就發現台灣實驗教育變化很快很大，現有法令跟不上時代變化，發生很多窒礙難行之處，宜蘭縣的人文國中小就因此發生問題，因此實驗教育相關法規應持續鬆綁。

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院會今天三讀修正通過實驗教育三法，國民黨立委陳學聖說，雖然宜蘭人文國中小不能適用，但希望宜蘭縣政府教育處能夠溯及既往，讓人文國中小有重新修訂合約的機會。

他說，面對未來多變的世界，教育型態不能限制於傳統的學校教育，要因應孩子個別的發展，也給予孩子、家長、老師更大的彈性。

不過，這次修法內容人文國中小可能用不到，陳學聖與民進黨立委、立法院教委會另一位召委張廖萬堅都希望，宜蘭縣政府教育處能夠溯及既往，讓人文國中小有重新修訂合約，或是召開公聽會聽取師生、家長意見的機會。

陳學聖說，希望不要貿然換人經營，畢竟人文國中小這10多年累積的實驗教育精神，不是任何金錢可以取代的。

提案修法的蘇巧慧說，修法最明顯的突破是教育階段的延伸，學校型態實驗教育向上延伸至專科以上，委託私人辦理的公立學校也修改名稱，將高中階段納入適用範疇，並且清楚界定要辦理的是實驗教育，讓「實驗三法」更加名符其實。

她說，未來實驗教育的師資培力以及課程彈性，可以讓教學現場有更多的想像與可能，而政府也會不分公立或民間學校，一併給予補助支持，還有很多突破，可以一起對修法帶來的改變拭目以待。

同樣提案修法的民進黨立委吳思瑤說，修法重點包括量的提升、質的精進、並向上延伸，將實驗教育延伸至高教，提升高等教育與國際接軌。

她說，實驗教育三法修正通過，將讓台灣教育更具創新前瞻的動能，進而發揮對體制教育攪動、翻轉的正向效能。

位於宜蘭縣頭城鎮的人文國中小因為校園場地使用、人員聘任、課程開辦、經費收支不清等問題，被宜蘭縣政府列為專案小組調查對象，縣府調查後認為有4大違法，將在106學年度結束後與校方解約，另外招募團隊接管。1061229