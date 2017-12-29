2018年元旦 超級月亮陪你過

一般而言，超級月亮會比普通滿月大14%，亮度高出30%。根據美國國家航空暨太空總署（NASA），超級月亮通常每13個月左右出現一次。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，超級月亮是指月亮抵達近地點時剛好滿月，所以看起來會比平常大而且亮。近地點指的是月球繞行地球公轉的橢圓軌道上，最接近地球之處。一月的第一個滿月還有個綽號叫狼月。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）新年夜空除了有煙火外，還有超級月亮陪伴。根據NASA，2018年元旦的滿月是超級月亮，第2個超級月亮則緊接著在1月31日出現。

但如果你錯過元旦的超級月亮，不要擔心，1月31日還會有超級月亮高掛天際

NASA表示，大約每兩年半會有某一個月內出現兩次超級月亮，有些人會稱第2個滿月為「藍月亮」（BlueMoon）。

根據NASA，1月31日的超級月亮是月全蝕，也就是地球、太陽和月亮成一直線，太陽正好被地球擋住，不能完全照射到月亮上，月亮因此出現黑影。NASA說月亮「會散發詭異、比平常微弱的光芒」，出現「微紅的色調」。

NASA說，從北美洲西部到太平洋和亞洲東部，都可以欣賞到這個天文現象。

根據Timeanddate.com網站，欣賞超級月亮的最佳時機是月亮升起的瞬間，即月亮剛從地平線升起的時候。這個網站也提供換算功能，讓網友查詢觀賞超級月亮的時間。1061229