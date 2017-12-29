勞動部調查 近6成勞工反對修七休一

（中央社記者余曉涵台北29日電）根據勞動部11月做的民調，不論是延長加班工時、休息日加班費核實計算、七休一等議題，都是不到4成勞工認為需要調整，其中爭議最大的七休一，有58.4%勞工認為不需要調整。

勞動部晚間發出新聞稿表示，去年勞動基準法週休二日的修法，對於勞工權益的保障確實已發揮積極且正面的效用，但是對於少數例外情形，也因為缺乏適度彈性而造成實務運作困難，仍有部分勞工希望修法給予彈性。

勞動部也重申，修法堅持勞工權益「四不變」，正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費計算費率不變。