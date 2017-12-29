勞動部調查 近6成勞工反對修七休一

（中央社記者余曉涵台北29日電）根據勞動部11月做的民調，不論是延長加班工時、休息日加班費核實計算、七休一等議題，都是不到4成勞工認為需要調整，其中爭議最大的七休一，有58.4%勞工認為不需要調整。
勞動部晚間發出新聞稿表示，去年勞動基準法週休二日的修法，對於勞工權益的保障確實已發揮積極且正面的效用，但是對於少數例外情形，也因為缺乏適度彈性而造成實務運作困難，仍有部分勞工希望修法給予彈性。
勞動部也重申，修法堅持勞工權益「四不變」，正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費計算費率不變。
勞動部11月2日做的「受僱者勞動條件意見調查」及「勞動基準法修法方向意向調查」結果今天出爐。
調查發現，在每個月加班時數上限46小時部分，僅26.6%勞工認為應該調整；48.2%勞工認為不需要調整；25.2%勞工沒有意見。加班時數總量管制部分，36.5%勞工認為需要調整；48.8%勞工認為不需要調整；14.7%勞工沒有意見。
休息日加班費和加班時數計算規定部分，31.2%勞工認為需要調整；59.4%勞工認為不需要；9.4%勞工沒有意見。休息日加班時數計入每月加班時數46小時部分，有33.6%勞工認為需要調整；54.7%勞工認為不需要調整；11.7%勞工沒有意見。
在爭議較大的七休一議題上，有35.8%勞工認為需要調整；58.4%勞工認為不需要調整；5.8%勞工沒有意見。
特休未休完需給薪部分，只有10%勞工認為需要調整；87.5%勞工認為不需要調整；2.5%勞工沒有意見。
至於輪班間隔部分，調查報告中並無提及。此份問卷調查採用電話抽樣，回收有效樣本3135份，信賴水準95%下，抽樣誤差正負1.75個百分點以內。1061229