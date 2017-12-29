中正紀念堂轉型 社會多元參與討論

本場次的參與者來自不同的專業領域，帶著不同的期待前來。在自我介紹時，有參與者表示，中正紀念堂涉及都市計畫議題，他因為關心台北城市未來發展的想像而參加；也有參與者表示，辦公室同事對於中正紀念堂的保留與否已分為兩派，想法非常分歧，因此更想聽聽多元的聲音。

文化部今天下午在南海工作坊舉行「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」第4場願景工作坊，這場的17名參與者皆為專業領域工作者，包括劇場演員、藝術家、自由音樂創作者、紀錄片工作者、獨立策展人、建築學者、國會工作者等。

（中央社記者鄭景雯台北29日電）討論中正紀念堂轉型的第4場願景工作坊，今天的分組結論提出從去除威權的面向切入，認為要更名，空間使用要考量各種屬性的使用者需求，但也要顧及文資法的規範及後續效應。

還有人認為，對於中正紀念堂的未來，應拋開政治的爭議，要從藝術空間及庶民需求切入。

這個場次的講者是高齡92歲、在台南市出生的郭振純分享白色恐怖年代的受難經驗，以及對於那個大時代的認知及解讀。現場也播放事先採訪內容的影片，由中華黃埔四海同心會顧問陶士君闡述自身生命故事。

建築空間背景的參與者表示，中正紀念堂的設計雖然未臻良好，但其為中華復興式的建築，從近現代建築研究的立場來看，仍有歷史意義及保留價值，只要把政治的威權象徵去除掉，它確實是文化資產，但希望未來的空間設計能更具開放性，讓各個族群都可親近。

藝術工作者認為，中正紀念堂與國家兩廳院相連，整個園區是台北市很重要的藝文場域，現已有許多室內室外的展演及裝置藝術，期待未來能發展為更明確的藝文集散地，讓民眾可以全家大小一起來欣賞表演及看展覽，甚至吸引許多的國際觀光客來此朝聖，欣賞台灣獨特的藝術展演創作。

有參與者表示，應思考得利者是否為民眾，而非商家或政治人物；有關圍牆未來的規劃，有與會者認為，圍牆不一定要拆除，因為除了可遮雨，也有年輕學子可在那裡自由跳舞及練習樂器；另有參與者主張，圍牆對於城市景觀和民眾進入都是阻礙，建議思考如何將空間還給民眾，讓威權制度及統治者離開歷史的舞台。

此外，過去涉及侵害人權的政治檔案應要更公開，藉此打開和民眾溝通的介面，當民眾瞭解過往真相後，就能逐漸理解及接受轉型正義的必要性。

最後在分組結論時，提出從去除威權的面向切入，認為中正紀念堂要更名，空間的使用要考量各種屬性的使用者需求，提高可親性、公共性和便利性，但也要顧及文資法的規範及後續效應。

此外，參與者都強調史料完整保存及活化推廣的重要性，並認為轉型時的各項措施要考慮受害者的觀感。中正紀念堂的轉型應在過程中創造未來性和持續性，讓空間的使用者在參與中不斷創造互動，並依功能需求來引導硬體配合改變，組織架構也要調整及提高效率。

許多藝術工作者表達台北的藝文空間缺乏中型藝文場館，建議可作為中正紀念堂未來轉型的方向。

文化部表示，有關推動中正紀念堂轉型，分為審議式民主討論與修法公聽會兩階段進行。

第一階段採取審議式民主討論模式，包含擴大舉辦7埸願景工作坊以及公民會議。第二階段則聚焦中正紀念堂組織法的修法草案舉辦公聽會，將擴大社會參與。1061229