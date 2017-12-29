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美國產量意外下滑 西德州原油觸及60美元

鉅亨網2017/12/29 21:53
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由於美國石油產量意外下滑，加上 OPEC、俄羅斯等國持續減產，導致週五 (29 日) 國際油價走揚。

格林威治時間上午 8 點 6 分，西德州原油期貨 (WTI) 上漲 37 美分(0.6%)，來到每桶 60.21 美元，稍早一度觸及 60.32 美元，為 2015 年 6 月以來高點。

布蘭特原油期貨價格，也上漲了 45 美分 (0.7%)，至每桶 66.61 美元。

自 2017 年初以來，布蘭特原油和西德州原油，分別上漲 17%、12%；若自年中起算，兩者漲幅甚至逼近 50%。

美國能源情報署 (EIA) 數據顯示，造成週五西德州原油上漲的主因，是美國石油產量意外下滑，上週減至每日 97.54 萬桶，遠低於前一週的 978.9 萬桶。

即便產量意外下滑，自 2016 年中以來，美國整體原油產量，仍成長近 16%；多數分析師都認為，年底產量可望突破每日 1,000 萬桶，這是僅次於沙烏地阿拉伯與俄羅斯的水準。

由 EIA 數據也可得知，12 月 22 日當週，美國商業原油庫存下滑了 460 萬桶，此一消息進一步推升了西德州原油價格。

OPEC 與俄羅斯將減產協議延長至 2018 年底，則推升了布蘭特原油價格。

此外，北海 Forties 輸油管的關閉，以及利比亞輸油管爆炸事件，都對油價帶來支撐效果；不過，Forties 輸油管將於 2018 年初逐步恢復運作，利比亞輸油管的停運，影響也不若想像中大。

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