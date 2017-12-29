常勝畫家特展 徜徉奇幻神秘漫畫世界

（中央社記者江佩凌台北29日電）漫畫家常勝今年以漫畫「隱藏關卡THL」，雙料奪下金漫獎少年漫畫獎及日本京都國際漫畫賞，受到海內外評審肯定，出版社更為他辦實體畫展，帶讀者徜徉常勝筆下的奇幻神秘世界。
常勝投身漫畫創作世界已邁入第13年，他以獨特寫實畫風及充滿人性的刻劃，屢屢獲得金漫獎肯定。出版社今天發布新聞稿指出，為了讓更多讀者接觸到常勝的漫畫世界，將展開一個月的「Real‧隱藏關卡～金漫獎得主常勝特展」。
特展中除了展出常勝的知名作品，包含BABY、「奧德曼」、「隱藏關卡THL」的精美彩圖及漫畫黑白稿，還能欣賞到由常勝親手繪製的油畫原畫，畫作皆以大尺寸製作，讓讀者近距離感受到常勝筆觸的震撼力。
東立出版社副總經理范哲瑋說，由於現今漫畫出版大環境已不如從前，讀者閱讀習慣也隨科技發展而所有改變，無法像以前光靠出版、宣傳就能吸引讀者目光，應採取更多元、更能切入分眾市場的行銷策略，因此，盼藉不同形式的展出，推廣好作品給更多讀者知道。
常勝是多屆金漫獎常勝軍，新聞稿指出，2012年常勝曾代表台灣參加法國安古蘭漫畫節，小時深受日本科幻漫畫大師星野之宣的作品影響，擅長透過寫實的風格詮釋科幻、奇幻等題材，以「讓腦中的幻想活起來」為理念，將漫畫視為賦予無限想像可能的生命力。
「隱藏關卡THL」自2015年開始連載，2016年起陸續出版單行本。新聞稿提到，目前常勝專職於漫畫創作與插畫繪製，近幾年同時嘗試以油畫創作，並持續探索動漫藝術的可能性。此外，常勝將於107年1月13日舉辦簽名會活動，和粉絲分享他創作的故事及作品想法。
「Real‧隱藏關卡～金漫獎得主常勝特展」29日起至107年1月29日，在「一文大學咖啡館」展出。1061229