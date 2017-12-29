常勝畫家特展 徜徉奇幻神秘漫畫世界

（中央社記者江佩凌台北29日電）漫畫家常勝今年以漫畫「隱藏關卡THL」，雙料奪下金漫獎少年漫畫獎及日本京都國際漫畫賞，受到海內外評審肯定，出版社更為他辦實體畫展，帶讀者徜徉常勝筆下的奇幻神秘世界。

常勝投身漫畫創作世界已邁入第13年，他以獨特寫實畫風及充滿人性的刻劃，屢屢獲得金漫獎肯定。出版社今天發布新聞稿指出，為了讓更多讀者接觸到常勝的漫畫世界，將展開一個月的「Real‧隱藏關卡～金漫獎得主常勝特展」。

特展中除了展出常勝的知名作品，包含BABY、「奧德曼」、「隱藏關卡THL」的精美彩圖及漫畫黑白稿，還能欣賞到由常勝親手繪製的油畫原畫，畫作皆以大尺寸製作，讓讀者近距離感受到常勝筆觸的震撼力。