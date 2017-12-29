人民幣年升近6% 未來估雙向波動

綜合北京青年報、經濟觀察網、中國經濟信息網等媒體報導，多名專家認為，人民幣的升值反映大陸的經濟情勢，今年的出口明顯回升，2017年大陸的經濟成長率有望達到6.8%，較2016年的6.7%還要高。

根據中國人民銀行網站，官方公布的人民幣兌美元匯率中間價在2016年最後一個交易日為一美元兌人民幣6.9370元；今天是2017年最後一個交易日，這個數值為6.5342元。

（中央社記者張淑伶上海29日電）人民幣兌美元匯率中間價今年強升5.8%，創近9年來最大升幅。專家認為，明年人民幣兌美元匯率仍將呈現雙向波動的狀態；至於美國減稅對人民幣匯率的影響，仍有待時間檢驗。

2015年匯率改革後，人民幣兌美元匯率呈現了一輪單邊下跌，2017年打破此趨勢，匯率在9月份以前呈現升值態勢，8月底、9月初加速升值，9月中旬後開始有升有貶的雙向波動。

中國人民銀行參事盛松成分析，中國的利率維持在較高的位置，國際資金流動對此敏感；中央經濟工作會議釋放了來年貨幣政策不會放鬆的訊號，加深民眾預期；鄰近年末，市場流動性較緊張，這些都是讓人民幣升值的因素。

今年5月，中國央行在人民幣兌美元匯率中間價報價模型中引入「逆週期因子」（反景氣循環因素），目的是增加人民幣的穩定性，緩解外匯市場可能存在的「羊群效應」。

交通銀行金融研究中心研究專員劉健認為，逆周期因子及市場預期分化等因素，決定了人民幣兌美元匯率即使面臨貶值壓力，貶值幅度也將較有限。整體來看，2018年人民幣兌美元匯率可能面臨小幅貶值壓力，並呈現有升有貶的雙向波動走勢。

中央財經大學國際金融研究中心主任張禮卿說，由於投資成長乏力，加上金融去槓桿力度加大，明年經濟成長下滑的壓力相對較大，不排除決策部門考慮透過貶值、鼓勵外需來緩解經濟下滑壓力，那麼人民幣兌美元匯率就可能在雙向波動中略為走貶。

至於美國減稅政策明年若實施，對大陸是否造成資本外流並帶動人民幣貶值，還需觀察。1061229