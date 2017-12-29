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陸軍樂隊「群銅亂舞」音樂會　軍民同樂饗人心

軍聞社2017/12/29 21:15
▲ 陸軍樂隊29日與臺灣藝術大學音樂系在新北市蘆洲功學社舉辦銅管聯合音樂會。（陸軍司令部提供）
▲ 陸軍樂隊29日與臺灣藝術大學音樂系在新北市蘆洲功學社舉辦銅管聯合音樂會。（陸軍司令部提供）
陸軍樂隊官兵與臺藝大學生以絕佳默契和高超的技術，演奏多首動人曲目，帶觀眾體驗一場豐富的音樂之旅。（陸軍司令部提供）

（軍聞社記者陳映竹新北29日電）「群銅亂舞，樂音悠揚」。陸軍樂隊今日與臺灣藝術大學音樂系在新北市蘆洲功學社舉辦銅管聯合音樂會，現場座無虛席，逾400位民眾攜家帶眷，前來欣賞這場充滿西洋古典與流行風情的音樂饗宴。

音樂會於晚間7點半正式開始，陸軍樂隊官兵與臺藝大學生以「平凡人的號角」銅管五重奏揭開序幕，充滿節奏感與磅礴氣勢的樂章，令現場來賓熱血沸騰。

隨後，陸軍樂隊小號組以膾炙人口的鄉村福音歌曲—奇異恩典（Amazing Grace），展現出軍人鐵打鋼骨背後的似水柔情，陸軍樂隊官兵與臺藝大學生以絕佳默契和高超的技術，演奏多首動人曲目，帶觀眾體驗一場豐富的音樂之旅，獲得現場民眾的高度肯定與喝采。

　陸軍樂隊隊長陳少校表示，平凡人的號角（Fanfare For The Common Man）是美國古典樂作曲家柯普蘭（Aaron Copland）的知名創作，是為獻給在第二次世界大戰中犧牲、奮鬥的英勇戰士們，而這首曲子也激發了當時美國人的愛國情操，在這場音樂會中可謂別具意義。

陳少校指出，陸軍樂隊積極與民間學校合作，舉辦聯合音樂會，同時也透過營區開放及部隊參訪等活動，以音樂搭起陸軍與民眾的橋樑，除希望藉此機會結合人才招募，吸引具備音樂專長的有志青年加入陸軍樂隊，開創不凡人生外，也進一步宣揚全民國防理念，感謝國人長期對陸軍的支持與愛護。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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