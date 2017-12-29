陸軍樂隊「群銅亂舞」音樂會　軍民同樂饗人心

隨後，陸軍樂隊小號組以膾炙人口的鄉村福音歌曲—奇異恩典（Amazing Grace），展現出軍人鐵打鋼骨背後的似水柔情，陸軍樂隊官兵與臺藝大學生以絕佳默契和高超的技術，演奏多首動人曲目，帶觀眾體驗一場豐富的音樂之旅，獲得現場民眾的高度肯定與喝采。

陸軍樂隊隊長陳少校表示，平凡人的號角（Fanfare For The Common Man）是美國古典樂作曲家柯普蘭（Aaron Copland）的知名創作，是為獻給在第二次世界大戰中犧牲、奮鬥的英勇戰士們，而這首曲子也激發了當時美國人的愛國情操，在這場音樂會中可謂別具意義。

陳少校指出，陸軍樂隊積極與民間學校合作，舉辦聯合音樂會，同時也透過營區開放及部隊參訪等活動，以音樂搭起陸軍與民眾的橋樑，除希望藉此機會結合人才招募，吸引具備音樂專長的有志青年加入陸軍樂隊，開創不凡人生外，也進一步宣揚全民國防理念，感謝國人長期對陸軍的支持與愛護。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社