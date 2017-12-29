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台日合作創新意 經典劇作三姐妹碰上1984

中央社2017/12/29 21:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北29日電）當喬治．歐威爾的小說「1984」碰上契訶夫的經典劇作「三姐妹」，會是什麼模樣？由王嘉明編劇、日本導演鳴海康平共同執導的「1984，三姐妹一家子的日子」本週上演。

劇場編導王嘉明帶領的「莎士比亞的妹妹們的劇團」，自2016年起與日本「第七劇場」、「三重縣綜合文化中心」共同發起3年合作計劃。透過演出製作，讓雙方交換導演手法與概念，也交換演員和設計團隊，期待在第3年共同完成一個可以跨越國界的戲劇作品。

繼2016年的「杜斯妥也夫斯基計畫」各交換了一名演員在台、日演出後，今年由雙方導演攜手合作，選擇英國作家喬治．歐威爾的著名反烏托邦小說「1984」作為全新的故事設定，並加入契訶夫的「三姐妹」文本，將故事場景設定在近未來的戰後，那時世界已無政府組織，改由三大企業所重新組成。

王嘉明認為，「1984」提及的監視與言論控制，跟當代社會的關聯性很深，而「三姐妹」所探討的家庭關係、人際之間的束縛，也是現今持續被討論的議題。透過無所不在的外部監視、無處不在的家人親密關係與牽制，王嘉明將戲的場景安排在室內，透過演員置身其中不得而出的困境，突顯了內外皆壓迫的處境。

透過這樣的台日交流，日本第七劇場的導演鳴海康平也提出自己的觀察。他說，很奇妙，原本無法理解彼此語言的兩組人馬，竟然在這樣的劇場工作過程中可以理解彼此想做的事情。「在現實生活裡，即使會講相同語言的人們要彼此溝通也很是困難的。或者也可以說，我們因為原本都習慣與相同語言的人進行對話，反而麻痺了溝通原本就是困難的感受」。

「1984，三姐妹一家子的日子」將於12月29日至31日在台北水源劇場演出。1061229

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