台日合作創新意 經典劇作三姐妹碰上1984

（中央社記者汪宜儒台北29日電）當喬治．歐威爾的小說「1984」碰上契訶夫的經典劇作「三姐妹」，會是什麼模樣？由王嘉明編劇、日本導演鳴海康平共同執導的「1984，三姐妹一家子的日子」本週上演。

劇場編導王嘉明帶領的「莎士比亞的妹妹們的劇團」，自2016年起與日本「第七劇場」、「三重縣綜合文化中心」共同發起3年合作計劃。透過演出製作，讓雙方交換導演手法與概念，也交換演員和設計團隊，期待在第3年共同完成一個可以跨越國界的戲劇作品。

繼2016年的「杜斯妥也夫斯基計畫」各交換了一名演員在台、日演出後，今年由雙方導演攜手合作，選擇英國作家喬治．歐威爾的著名反烏托邦小說「1984」作為全新的故事設定，並加入契訶夫的「三姐妹」文本，將故事場景設定在近未來的戰後，那時世界已無政府組織，改由三大企業所重新組成。