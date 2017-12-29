台北101蟬聯地王 每坪576萬元

（中央社記者劉麗榮台北29日電）內政部今天公布107年全國公告地價，跟前一次105年相比，平均調降3.62%；全國公告土地現值則較106年調降0.83%。全國最高公告土地現值與106年相同，為台北101大樓，每坪約576萬元。

內政部晚間發布新聞稿指出，公告地價是課徵地價稅的參考依據，每2年一次重新規定地價，以新竹縣調升25.63%最多，宜蘭縣調降42.41%最為明顯。其餘縣市均微幅變動。

內政部說，新竹縣公告地價有較大調升，主要是因其考量轄內各行政區公告地價成數占市價比的均衡性不佳，如竹北重劃區公告地價明顯偏低，區內部分土地所有權人因而僅需繳納數百元地價稅，賦稅明顯不公，故將轄區內公告地價占比作合理性調整，公告地價漲幅因而較大。