法媒訪林志玲 優雅非關外貌

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）台灣名模林志玲在巴黎出席腕錶品牌活動，費加洛報記者為人稱「台灣第一名模」和「志玲姊姊」的明星撰文，介紹她在亞洲的高人氣和對「優雅」兩字的詮釋。

林志玲12月初在巴黎的春天百貨（PrintempsHaussmann）出席腕錶品牌浪琴（Longines）活動，費加洛報（Le Figaro）網站今天刊登文章，指她在法國雖不出名，仍靠著臉書（Facebook）與Instagram等社群網站宣傳引來很多粉絲。

活動當天，來看林志玲的人潮眾多，引起其他消費者駐足詢問「那是誰？」或「發生什麼事？」