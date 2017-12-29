法媒訪林志玲 優雅非關外貌

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）台灣名模林志玲在巴黎出席腕錶品牌活動，費加洛報記者為人稱「台灣第一名模」和「志玲姊姊」的明星撰文，介紹她在亞洲的高人氣和對「優雅」兩字的詮釋。
林志玲12月初在巴黎的春天百貨（PrintempsHaussmann）出席腕錶品牌浪琴（Longines）活動，費加洛報（Le Figaro）網站今天刊登文章，指她在法國雖不出名，仍靠著臉書（Facebook）與Instagram等社群網站宣傳引來很多粉絲。
活動當天，來看林志玲的人潮眾多，引起其他消費者駐足詢問「那是誰？」或「發生什麼事？」
內文提到，爭相一睹林志玲風采的大多是亞洲觀光客，她的Instagram粉絲人數有42萬多人，比起同品牌廣告明星的印度演員艾許薇亞瑞伊（Aishwarya Rai）少，但林志玲的微博粉絲人數多達1700萬人。
林志玲當時接受幾名記者訪問，表示之前主持時尚節目期間，常為時裝週造訪巴黎，最近比較少來，所以很高興能在巴黎待上幾天，享受美食，欣賞建築，體驗巴黎氣氛。
文章內容還說明，媒體稱林志玲是「台灣第一名模」，大眾叫她「志玲姊姊」，享有高人氣，過去只在亞洲替腕錶品牌發聲，現在則走向國際。
根據文章，林志玲代言12年來，觀察到社群網站的影響力。她說：「（社群網站）自然提高了曝光度，但並不改變我的日常，我盡力在真實世界中過好我的生活，而不是在網路空間。」
她最後補充：「年歲漸長，你會瞭解到優雅是一種精神狀態，與外貌無關。」1061229