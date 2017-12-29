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中央社

川普處理美中貿易逆差 與北韓問題掛勾

中央社2017/12/29 22:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓／首爾29日綜合外電報導）美國總統川普接受紐約時報訪問時明白表示，美國擬定的對中國貿易政策，與美方認定中國在解決北韓核武危機時的合作程度掛勾。

紐約時報（The New York Times）引述川普說：「當我競選時，我在貿易方面對中國非常強硬。去年，我們對中國至少有3500億美元貿易逆差。這還不包括智慧財產權掠奪，那是另外3000億美元。」

他指出：「我對中國一直很溫和，因為對我而言，唯一比貿易重要的是戰爭。」

川普表示：「如果他們幫我處理北韓問題，我可以用有點不同的態度看待貿易，至少在一段時間內。我一直都是這麼做。但當石油持續輸入（北韓），我對此很不高興。」

川普說，中國對北韓有巨大影響力，「比任何人所知道的都大」。

他表示，中國可以解決北韓問題，「他們也幫了我們很多，但他們還幫得不夠」。

路透社報導，美國國務院官員表示，美國政府知道有船隻向北韓輸送精煉石油和煤炭。

要求匿名的這名官員說：「我們有證據證明，參與這類活動的船隻由多個國家的公司所有，包括中國。」

美國表示，約束北韓的努力要成功，中國身為北韓鄰國和主要貿易夥伴，在這方面的全力合作至關重要。

美國也警告，為處理北韓問題，所有選項都在檯面上，包括軍事選項。

中國一再重申，它完全配合所有針對北韓的聯合國決議案，但美國、南韓和日本當局對此抱有疑慮，認為其中仍有漏洞可鑽。

南韓今天表示，已扣留一艘無視聯合國制裁、涉嫌運送石油給北韓的香港籍船隻。

南韓外交部高層官員說：「目前不清楚這艘船已運送多少石油給北韓、時間多長，還有運了多少次，但這清楚顯示北韓正在規避制裁。」（譯者：中央社陳妍君）1061229

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