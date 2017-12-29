川普處理美中貿易逆差 與北韓問題掛勾

（中央社華盛頓／首爾29日綜合外電報導）美國總統川普接受紐約時報訪問時明白表示，美國擬定的對中國貿易政策，與美方認定中國在解決北韓核武危機時的合作程度掛勾。

紐約時報（The New York Times）引述川普說：「當我競選時，我在貿易方面對中國非常強硬。去年，我們對中國至少有3500億美元貿易逆差。這還不包括智慧財產權掠奪，那是另外3000億美元。」

他指出：「我對中國一直很溫和，因為對我而言，唯一比貿易重要的是戰爭。」

川普表示：「如果他們幫我處理北韓問題，我可以用有點不同的態度看待貿易，至少在一段時間內。我一直都是這麼做。但當石油持續輸入（北韓），我對此很不高興。」