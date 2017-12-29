幫友代購一年多還被罵「白痴」　她爆氣連飆15句回嗆

許多人偶爾會基於熱心幫朋友代購，但也有許多因代購而衍生的麻煩事而影響雙方的交情。一名網友近日就在臉書發文分享自己的代購經驗，表示友人總是請她幫忙買東西，但自己買錯幾次後，對方的態度就越來越差，甚至還因買錯東西而罵她「你是白痴嗎？」讓她忍不住爆氣用15句話回嗆。

該名網友在臉書《爆怨公社》po文表示，自己一年多前在某社團認識一名女網友，雙方也曾約出來見面、吃飯，對方知道原po常網購，所以也時常拜託她幫忙買東西。

原po指出，對方剛開始態度不錯，但有幾次因溝通不良買錯東西，對方的態度就越來越差，雖然原po後來也自行吸收費用，再買對的東西給她，但對方還是會一直罵。直到某次，原po又受託幫忙買隱形眼鏡，但她對隱形眼鏡沒概念，到實體店面買的時候才發現忘了問度數，當場透過LINE詢問，對方卻已讀不回，原po只好先依自己的度數買好再寄給友人，不料對方收到貨後卻大罵她「妳是白痴嗎？隱形眼鏡買錯了！」