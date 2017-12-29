NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳亞蘭戰戰兢兢當學生　就怕被退學女子喝到斷片　男友竟找友人輪暴她居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

喬帥肘傷復發 退出穆巴達拉錦標賽

中央社2017/12/29 22:45
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社阿布達比29日綜合外電報導）前世界球王、擁有12座大滿貫金盃的喬科維奇因為手肘疼痛，今天宣布退出穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala WorldTennis Championship），使他的健康狀況再度引發關注。

法新社報導，30歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今年7月在溫布頓網球錦標賽男單8強因傷退賽後就一直休養生息，原本計劃以阿布達比這項賽事作為他復出後首役。

喬科維奇原本排定當地時間晚上7時，在這場表演賽4強對上西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（RobertoBautista Agut）。

但在比賽開始4小時前，喬科維奇在他個人網站發布他的退賽聲明。目前還不清楚他下週是否會以頭號種子身分出席卡達公開賽（Qatar Open）。

喬科維奇在聲明中表示：「我對不得不退出穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World TennisChampionship），感到極度失望。」

「過去幾天我開始感到手肘疼痛，經過幾次檢查後，我的醫療團隊建議我退賽，不要冒任何風險，並立刻繼續接受治療。」

他並說：「為了能夠再次打網球，完全恢復打球的節奏，現在我必須接受這個狀況，並靜候治療的結果。這可能會影響到開季賽和錦標賽的參賽計畫，相關決定會在未來幾天內作出。」

原訂由喬帥出場的比賽，主辦單位已經安排前世界球王、英國名將莫瑞（Andy Murray）與包蒂斯塔-阿古特對戰。（譯者：中央社陳昱婷）1061229

台日青棒賽 古林睿煬冠軍...高二劉基鴻扛4棒稱職 率...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan