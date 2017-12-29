台日青棒奪冠 平鎮2017年第7冠入袋

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中冠軍戰與日本千葉縣明星隊交手，先發投手古林睿煬5局好投，劉基鴻火力甦醒，率隊以12比1拿下冠軍，也是今年平鎮拿下的第7冠。

平鎮預賽4戰打完，戰績3勝1敗，但總教練吳柏宏表示，得點圈有人的攻擊機會，總是缺適時一擊；冠軍戰平鎮打線有效串連，全場敲出16支安打，劉基鴻、林子豪、何逸龍都有單場3安好表現，代打王博玄9局敲出場內兩分砲。

平鎮先發投手古林睿煬，預賽多以後援身分登板，今天賽前總計投6局，冠軍戰先發投5局，僅在首局被敲出兩支安打失掉1分，2到5局都沒再讓千葉縣隊有打擊表現，表現亮眼。