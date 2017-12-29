外資股利扣繳率調高至21% 明年元旦起實施

財政部為了適度縮小內、外資股東股利所得稅負差距，發布修正「各類所得扣繳率標準」部分條文，將外資股東獲配股利或盈餘的扣繳率從原本的 20% 調高至為 21%，明年 1 月 1 日正式施行。

稅改方案目前仍在二讀程序、立法院協商中，力拼明年 1 月立法院臨時會通過。不過在稅改案通過前，財政部率先宣布，將外資股東獲配股利或盈餘扣繳率，自 20% 調高為 21%。由於此類調整屬於法規命令，不同於其他稅改內容，不需要經過立法院修法通過，只要經財政部訂定，並報請行政院核定通過，經立法院審查，即可上路。