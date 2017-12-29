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明年升息幾次 Fed可能讓市場大感意外

鉅亨網2017/12/29 23:33
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華爾街分析師漸漸認為，Fed 明年可能升息四次或更多次，行動較目前的預估更為快速。

Fed 近來預估 2018 年可能升息三次，但過去一年裡，市場懷疑 Fed 可能僅會二度升息，因為通貨膨脹速度太過遲緩， 而且預期今年下半年，連經濟成長速度也會減緩。然而美國經濟成長却上升，且可能創下連續三季，成長率達 3%，上次出現這種情況係在 2005 年。

穆廸公司分析師 Mark Zandi 說：「在減稅的刺激下，我認為明年可能升息四次。美國失業率將低於 4%，Fed 將有加速讓利率正常化的壓力。」

12 月，Fed 決策委員會調高聯邦基金利率一碼到 1.25% 至 1.5% 範圍。今年，Fed 升息了三次，自金融危機期間，將利率降至零以來，則合計升息了五次。

股市分析師說，未來一年，意外積極升息的 Fed 將會是股市的最大利空之一，尤其若經濟未能維持成長速度。

接受 CNBC 調查的分析師平均預估，今年第四季經濟成長率為 2.7%。Zandi 說，明年成長率可能持續維持於接近 3% 的水平。

DS 經濟公司執行長 Diane Swonk 說：「並非是 Fed 行動太過積極。而是市場尚未有所反應，」她說，美國股市近來上漲，是反應對稅改法案的預期，並未反應升息。

NatWest 公司策略主管 John Briggs 說，他預期 2018 年將四度升息，因為經濟與勞工市場持續強勁，但市場僅預期 2018 年將三度升息。

他補充說，Fed 在 3 月會議中，可能改變對利率的展望。

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