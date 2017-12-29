明年升息幾次 Fed可能讓市場大感意外

華爾街分析師漸漸認為，Fed 明年可能升息四次或更多次，行動較目前的預估更為快速。

Fed 近來預估 2018 年可能升息三次，但過去一年裡，市場懷疑 Fed 可能僅會二度升息，因為通貨膨脹速度太過遲緩， 而且預期今年下半年，連經濟成長速度也會減緩。然而美國經濟成長却上升，且可能創下連續三季，成長率達 3%，上次出現這種情況係在 2005 年。

穆廸公司分析師 Mark Zandi 說：「在減稅的刺激下，我認為明年可能升息四次。美國失業率將低於 4%，Fed 將有加速讓利率正常化的壓力。」