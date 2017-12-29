李明哲案 學者：管轄權遭入侵台灣應表態

（中央社記者蔡佳伶台北29日電）台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並判刑。中研院副研究員吳叡人今天表示，中國是要殺雞儆猴；另有學者表示，中國將司法的手伸向台灣人時，國家就應表態，否則就等於默認其他國家的管轄權入侵。

時代力量今晚在集思交通部會議中心舉行國家論述系列論壇，以李明哲案探討台灣流失中的主權。

時代力量立法委員林昶佐表示，台灣有一天就是要成為一個有國格的國際成員，這是不能迴避的，他認為不管在公開上是因為擔心敏感，還是關起門來，當今政府都不敢觸碰國格論述的部分，這應該要做很大的調整。