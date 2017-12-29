面對2018年考驗 白宮將調整陣容應戰

（中央社佛州棕櫚灘28日綜合外電報導）美國總統川普過去一週在佛州海湖莊園度假，此時白宮官員已悄悄商討改變西廂團隊的作業方式，並且補實空缺，以迎接2018年的艱困挑戰。

「華盛頓郵報」報導，目前正是川普政府的關鍵時刻。川普就任一年來，可說是在驚濤駭浪中度過，其中有勝利，例如國會通過共和黨稅改計畫，也有難堪的挫敗，例如他支持的共和黨候選人涉嫌性侵而在阿拉巴馬州聯邦參議員補選中失利。

這項在共和黨鐵票州出人意表的失利，使得共和黨在參議院有限的領先席次進一步減縮，更凸顯出白宮面臨的挑戰。在川普施政滿意度只有百分之三十多的情況下，共和黨在2018年國會期中選舉將陷入苦戰。