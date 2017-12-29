面對2018年考驗 白宮將調整陣容應戰

（中央社佛州棕櫚灘28日綜合外電報導）美國總統川普過去一週在佛州海湖莊園度假，此時白宮官員已悄悄商討改變西廂團隊的作業方式，並且補實空缺，以迎接2018年的艱困挑戰。
「華盛頓郵報」報導，目前正是川普政府的關鍵時刻。川普就任一年來，可說是在驚濤駭浪中度過，其中有勝利，例如國會通過共和黨稅改計畫，也有難堪的挫敗，例如他支持的共和黨候選人涉嫌性侵而在阿拉巴馬州聯邦參議員補選中失利。
這項在共和黨鐵票州出人意表的失利，使得共和黨在參議院有限的領先席次進一步減縮，更凸顯出白宮面臨的挑戰。在川普施政滿意度只有百分之三十多的情況下，共和黨在2018年國會期中選舉將陷入苦戰。
在白宮幕僚長凱利（John Kelly）監督下，擬議中的調整乃是這位退休4星上將的再次行動，以進一步精簡白宮運轉，並走向專業化，從而確保執政團隊第一年的亂局不再延續到明年。
白宮官員證實，計畫採取的作法是由迪斯特法諾（Johnny DeStefano）暫時督導西廂辦公室4項業務，分別是公共預約和政府間事務辦公室、政治事務辦公室、總統人事辦公室以及對外聯絡辦公室。
白宮準備聘請一名頂尖政治策士，此人可能負責監督政治事務辦公室主任史泰平（Bill Stepien）。史泰平在阿拉巴馬州聯邦參議員補選中失誤連連，招致批評聲浪，指他能力不足，無法達成任務。
川普的競選總幹事李萬度斯基（CoreyLewandowski）日前在白宮向川普表達他的憂心，他說總統周圍的人表現太差，從政治團隊到共和黨全國委員會皆是如此。（譯者：中央社嚴思祺）1061229