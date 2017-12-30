名家論壇》島島／搜索事件　國民黨仍舊得不到分數

就讓我們回顧一下，1949年5月19日中華民國臺灣省政府主席兼臺灣省警備總司令陳誠頒布了戒嚴令，在戒嚴期間，是由戒嚴地域的最高司令官掌管行政事務及司法事務，人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利全被限縮，這也就是所謂的黨禁、報禁、海禁、出口旅遊禁。此間常有政治異議人士無端被逮捕、被審判、被關押、被處決、被失蹤，是千真萬確的「白色恐怖」。

對於新黨王炳忠等4人，因為疑涉違反國家安全法案件，調查局人員會同警員出示法院核發的搜索票要求執行搜索，國民黨彷彿看到天大弊端，跳出來猛批這是白色恐怖，這跟中國聲援王炳忠政治信仰自由同樣令人感到好笑，好比有人說中國人講政治信仰自由像是一群太監上青樓，國民黨要談白色恐怖，要不要先倒帶回去1949年國民黨政府頒布《臺灣省戒嚴令》的那個時代，比較過去跟現在，看看什麼才是真正的白色恐怖。

1987年雖然解除戒嚴令，但是國民黨政府同年施行《動員戡亂時期國家安全法》（1992年更名為《國家安全法》），其實仍然保留戒嚴時期的管制，當時國安法第二條明定「人民集會、結社，不得違背憲法或主張共產主義，或主張分裂國土。」以及第三條規定「未經許可者，不得入出境」。都仍是對於言論自由及人民出入境自由的極大限制。這些條文一直到大法官宣告違憲，才於2011年修法刪除。

換言之，這次王炳忠等人疑涉違反國安法案件被搜索，跟過去戒嚴前後的箝制言論自由或是人身自由的規定完全無關，依據的是國安法第2-1條規定「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」。試問，面對對台灣有敵意的中國，全台灣沒有人會反對這一條規定吧。

講白了，國民黨是最了解白色恐怖如何運作的政黨，硬要扯說這回王炳忠等人被搜索事件是白色恐怖，真的太扯。再說程序上的爭議，關於證人被搜索時可否要求律師在場等問題，當然是可以討論，但是我們還是必須回到這次事件本身來看，王炳忠等人有沒有善盡一個證人的義務。

《刑事訴訟法》第178條規定，證人經合法傳喚，無正當理由而不到場者，除了可以科處罰鍰外，並得予以拘提。為何要有這樣規定，法理根據不就是認為證人有作證義務嗎。

至於為何檢調要大陣仗於清晨同步搜索？就如報載有一位不願具名的檢察官指出，為防止滅證或受搜索人不在住所等情況，絕大多數的搜索都是在日出時分同步執行，應無其他特殊考量。

其實也好險有王炳忠的違法直播，讓社會大眾直接看到這樣「抗拒作證、抗拒搜索的證人」，難道沒有強制的必要嗎？

如果國民黨還自認為是值得人民託付，有能力可以再次執政的政黨，請記住民主政治需要的是政黨競爭，不是政治鬥爭。更不要以為都不用講道理，只要舉起打綠的旗幟，藍營支持者就會隨之起舞。

這點從黃國昌罷免案就可以清楚看出來，明明罷免案發起的理由毫無說服力，甚至可說根本違背社會大眾的常識，國民黨卻公開表態支持罷免，也是主要政黨中唯一表態支持。罷免案未通過的結果，即狠狠打臉了國民黨，支持罷免票數僅有四萬多票，遠不及2016立委選舉國民黨候選人的六萬八千多票。有人論說這是國民黨的式微，倒是應該這麼說，縱然國民黨檯面上檯面下怎麼力挺罷免黃國昌，可不代表藍營支持者也會跟著不明究理。

懇切提醒國民黨，「得道多助，失道寡助」，再不講道理，再不站在正義的一方，連藍營自己人都會遠離而去。

●作者：島島／資深政治評論家。

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