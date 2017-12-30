NOWnews》2017蔡英文總統十大新聞事件

１．蔡英文親上火線，發表年金談話： 曾因為政務官身分也領取18%優退利息，遭在野黨譴責她有何理由也能倡議改革的蔡英文，基於國家財政可能崩解前提下，親上火線，處理歷經前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內無法、或無意解決的年金改革議題，在國內掀起軍公教年金改革序幕，引發長期激烈抗爭。目前仍有軍人年金改革尚待處理。

蔡英文在2017年於外交領域有「英捷專案」風光出訪的一面，也有遭對岸打壓「巴拿馬宣布與我斷交」的慘痛時刻，對內有年金改革、促進轉型正義條例、勞基法修正的抗爭，讓自我期許為「全民總統」的蔡英文面臨嚴峻考驗。

2017年即將結束，《NOWnews今日新聞》選出蔡英文總統年度十大新聞，從十件事情看看蔡英文一年的成績單，與遭逢順境、逆境的決策與反應。

２．巴拿馬斷交 蔡英文敬告北京絕不會在威脅下妥協讓步：

與中華民國有106年邦誼的巴拿馬在2017年6月13日宣布與我斷交，被外界視為蔡英文在外交與兩岸政策上最大的挫敗。

３．蔡英文：我保證 政府一定介入過勞問題：

勞基法修正一例一休新制，引發勞團與青年團體抗爭，由於攸關全國近千萬名勞工與家屬生計，並涉及過勞與經濟發展問題，甚至牽動2018年選舉投票意向，蔡英文的承諾能否兌現，持續受到外界關注。

４．蔡英文任命賴清德為行政院長：

歷經上任後推動多項改革、與得罪不同領域的民意之下，蔡英文的民調指數持續下滑。蔡英文在9月尋覓人氣指數高的台南市長賴清德，接替林全為行政院長，希望氣象一新、施政順利，並繼續推動各項改革，目前仍在觀察中。

５．蔡英文稱「最低工資3萬元」是她的夢想：

低薪引發青年怒火，台灣的薪資也比鄰近國家日、韓、香港和新加坡低，再加上所得分配是否均衡，可能加劇社會階級對抗。蔡英文提出「最低工資3萬元」能否實現，備受外界關注。

６．英捷專案／史上最高規格 舊金山60台重機保護蔡英文：

蔡英文1月7日至15日展開「英捷專案」，率團出訪中美洲友邦，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多，成果豐碩。過境美國時受夾道歡迎與高規格禮遇，甚至在舊金山創下60台美國警力為蔡英文開道的盛況。

７．蔡英文：轉型正義遭簡化為改名很可惜：

立法院通過「促進轉型正義條例」立法，未來行政院轄下將設二級獨立機關「促進轉型正義委員會」，推動「開放政治檔案」、「清除威權象徵，保存不義遺址」等事項。蔡英文強調轉型正義的目標是和解，不是鬥爭。未來轉型正義的發展，是促進台灣和解，往前邁進，或出現所謂部分人士所稱的「台灣版文化大革命」，仍待觀察。

８．蔡英文總統針對慶富獵雷艦案發表談話：

軍方再現醜聞，身為中華民國第一位女性三軍統帥，如何穩定軍心，帶領國軍走出軍購弊案陰影，與重建國人信心，是蔡英文帶領軍方往前邁進的一大挑戰。

９．蔡英文提出8千億元前瞻基礎建設計畫：

蔡英文在2017年2月6日執政決策協調會議中提出前瞻基礎建設計畫，規畫以八年時間投入總經費新台幣8,824億9千萬元，期望透過政府興建及完善各種基礎設施，強化民間投資動能，帶動整體經濟成長潛能，但也引發在野黨抨擊為綁樁計畫。

１０．蔡英文率民進黨9縣市首長揭2018選戰序幕

2018選戰即將開打，蔡英文身為民進黨主席責無旁貸要贏得這場選戰。蔡英文上任後，帶頭發起多項改革，也意外引發部分民怨，讓2018選戰成為指標站，目前仍是進行式。