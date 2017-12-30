NOWnews》多圖／2017國會十大新聞幹話多

勞基法修正一役更一舉捧紅了國民黨立委蔣萬安以及時代力量立委徐永明，讓兩人榮登新戰神（站神），除了立委之外，資方代表一句「台灣沒有過勞死，有也是勞工自己有病」，更是語不驚人死不休。

勞基法部分條文修正草案，攸關一例一休的勞基法修正草案從修正之初就充滿爭議，到下半年在修法時讓民進黨立委邱議瑩頻頻搶登版面，從「勞團抗議都是放錄音帶」、「你們太陽花已經崩潰」等名言都讓人記憶猶新。

紛紛擾擾的2017年即將落幕，在迎來2018新的一年之際，不免俗地還是要回顧一下2017年國會的十大新聞。

▲民進黨立委邱議瑩曾說，認真的勞工在外面工作，抗議的都是放錄音帶的啦。（圖／NOWnews資料照）

第二名

前瞻計畫4200億元攻防戰，金額千億元的前瞻計畫被藍營批評為綁樁計畫、蚊子館計畫，也因此在立法院內上演了藍綠攻防大戰，戲碼有國民黨立委許淑華掌摑民進黨立委邱議瑩之外，時任國民黨團總召的廖國棟也扛桌向前衝、麵粉水球雞蛋等道具也粉墨登場，執政黨各種黑箱包裹表決的批評自然也少不了。

▲國民黨立委許淑華掌摑民進黨立委邱議瑩，網友合成照片，把許淑華形容為神力女超人。（圖／NOWnews資料照）

第三名

年金改革爭議，為了讓各項年金基金不至於破產，民進黨政府上任後展邁年金改革的腳步，不論是已經通過的公教年改或是軍人年改都是舉步維艱，軍公教團體大規模上街頭抗議，在立法院外用衝撞的方式襲擊立法委員，更對總統蔡英文使出如影隨形的抗議手段，未來的軍人年改想必不改2017年的衝突氛圍。

▲軍人年改方案列入2017年立法院優先法案，圖為三軍統帥蔡英文總統慰勉「陸軍機械化步兵第269旅」與官兵弟兄合影。（圖／總統府提供）

第四名

公投法降低門檻，被詬病是鳥籠公投的公投法，歷經十多年的糾纏，終於在2017年修法通過，包括提案、連署、通過門檻全面調降。內容雖然不包含「兩岸政治協商」，但是可以推動類主權公投，加上門檻調降、取消公投審議委員會，本次公投法修法到底是加強直接民主，或是讓公投淪為政黨惡鬥工具，甚至是影響國家運作，讓我們繼續看下去。

▲立法院長蘇嘉全宣布公投法修法三讀通過。（圖／翻攝自蘇嘉全臉書）

第五名

大法官宣布保障同性婚姻，同性婚姻議題讓台灣挺同、反同兩股勢力激烈碰撞，今年5月大法官宣布現行民法未保障同性婚姻自由及平等權已屬違憲，原本以為暫時告一段落的同婚議題，在反同團體轉為推動罷免黃國昌運動後，又開啟一波延長賽，而行政院長賴清德要在2017年，要把院版同婚法案端上桌的承諾也跳票了。

▲同婚與反同兩大陣營在立院外各自有多次大型陳抗。（圖／NOWnews資料照）

第六名

促轉條例闖關，黨產條例後「促進轉型正義條例草案」在綠營人數優勢下在立院闖關通過，原本促轉條例延宕多時，但在出現勞基法交換法案的批評後，綠營迅速通過該案，國民黨也宣告要以釋憲來做為應對，未來有關中正、中山的公共名稱是否改名，牽動深藍、深綠敏感神經，而改名所需的巨大花費恐怕也會讓中間選民不滿。

▲立法院審查促進轉型正義條例進行復議表決，國民黨立委高舉「促轉會是民進黨的東廠」、「抗議多數暴力」、「促轉會是黑機關」等標語。（圖／NOWnews資料照）

第七名

賴清德：我是務實台獨主義者，行政院長賴清德上任後，赴立法院進行施政報告並備詢，賴清德說出「他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者」，「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不需另行宣布台灣獨立」等等言論，引發藍綠兩岸路線口水大戰，包含台獨借殼上市、抄襲馬英九兩岸論述與獨派能夠接受嗎？等質疑聲浪紛紛出爐，也出現賴清德與小英兩岸路線不同調的疑慮出現。

▲賴清德說「他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者」。（圖／NOWnews資料照）

第八名

農田水利會改官派，行政院院會11月初通過「農田水利會組織通則」修正草案，將農田水利會從現行法人改制為公務機關，且為配合農田水利會改制為公務機關，立法院更直接將農田水利會組織通則逕付二讀，讓藍營與農民團體痛批政府掠奪人民財產。

▲立法院藍綠黨團對於農田水利會改制主張不同，藍綠立委抗議。（圖／NOWnews資料照）

第九名

礦業法亞泥案糾紛，由於紀錄片「看見台灣」以空拍方式讓社會關注環保議題，因此讓立院經濟委員會展開礦業法修法的討論，更被查出亞泥礦場先一步取得20年礦權的展限，引起各界譁然。雖然政院推出礦業法修正案解決爭議，但仍然引發民進黨籍立委邱議瑩與林淑芬的綠營內戰，礦業法沒能在2017年通過三讀，但能否在接下來的臨時會中順利闖關，值得關注。

▲環保團體在立法院外抗議，希望礦業法速審。（圖／NOWnews資料照）

第十名

蔡啟芳與蔡易餘「幹話之王」成年度熱門語，前民進黨立委蔡啟芳呼籲特赦前總統陳水扁，更在臉書上向他的兒子、民進黨立委蔡易餘喊話，若不將「赦免法」排入議程，就要斷絕父子關係，但是蔡易餘卻回應「我爸爸是講幹話之王」，蔡易餘的回應意外讓「幹話」一詞爆紅，使得之後政治人物說話常被冠上說幹話或是幹話王的標籤。

▲前民進黨立委蔡啟芳發表聲明說，要求兒子、現任立委蔡易餘將《赦免法》修正案排入立法院司法委員會議程，否則將斷絕父子關係！對此，蔡易餘受訪時表示，「他應該是在講幹話啦。」（圖／NOWnews資料照）