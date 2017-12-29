NOWnews》2017台灣體壇十大新聞

2017年進入尾聲，細數今年台灣體壇大小事，可能每個人心中的浮現畫面不盡相同，但無庸置疑的是，8月19日在台北田徑場正式點燃聖火的那一刻起，短短12天帶給台灣人無限驚奇，找回熱血體育魂，是許多人心中的第一想像。

戴資穎穩坐世界球后滿一周年、詹詠然登上世界女雙球后、田徑雙雄破紀錄、男足衝上排名新高等，證明台灣選手是有實力站上世界級舞台；視為國球的棒球兩大勢力的衝突與矛盾，非關賽場的緋聞種種，進而推動了體育改革之路，真實感受到體育所帶來的影響力，2017年台灣體壇充實又「精彩」。

今夏台灣主辦了兩年一度的世界大學運動會，開幕典禮雖經歷場外抗議風波，但選手們的好表現讓外界的關注回到賽場上，這12天台灣健兒幾乎天天都有好消息傳出，第一金誕生在溜冰，最後一天更狂灌8金，最終擁26金、34銀、30銅一共90面獎牌，勝過俄、美排在第三。



▲世大運台灣標槍好手鄭兆村，最後一次試擲丟出91.36紀錄，逆轉奪下金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.26）

世大運也讓許多選手有重生機會。鄭兆村曾兩度因傷錯過奧運，去年再次受傷時興起退役念頭，但靠著堅持努力復出，世大運的「驚天一擲」打破亞洲標槍紀錄奪金，更榮獲台灣最佳男運動員獎，讓他的運動生涯起死回生。



▲楊俊瀚。（圖／世大運組委會提供）

「最速男」楊俊瀚7月在亞錦賽中衝出男子100公尺銅牌，和200公尺金牌佳績，這也是我國第一面亞錦賽金牌。8月世大運延續好表現，在100公尺以10秒22擊敗各國強敵，飆出台灣首面世大運短跑金牌。



▲戴資穎。（圖／葉政勳攝）

戴資穎在去年底登上「世界球后」寶座，今年11月底以香港公開賽奪冠慶祝滿周年，小戴今年總攬5座超級賽冠軍，還有世大運和亞錦賽冠軍，當時放棄有「世界冠軍」頭銜的世錦賽，參加世大運把金牌留在台灣，感動不少球迷、觀眾。



▲世大運網球女雙項目，詹詠然、詹皓晴擊敗泰國選手贏得勝利。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）

詹詠然今年和「瑞士公主」Martina Hingis搭檔，一共抱回9座冠軍金盃，詹詠然更拿下生涯首座大滿貫，美網冠軍，之後兩人同登女雙世界球后，並且一舉囊括WTA和ITF兩大網球組織的年度最佳女雙組合，為台灣第一人。 儘管如此優秀的成績，但在世大運和妹妹詹皓晴拿下女雙金牌後，因身體不適退出混雙，引起正反兩極的風波，也讓台灣第一人的封號黯淡不少。

「好想贏韓國」今年世界棒球經典賽台灣一勝難求。棒球自脫離奧運項目後，經典賽的價值更上一層，但原是代表國家出征的盛事，卻因為掌管台灣棒壇的兩大勢力談不攏，擁有眾多強打的Lamigo桃猿婉拒參與，儘管有陣中還有幾位旅日、美好手，但最終無緣晉級，顯示台灣棒球沒有分裂的本錢。



▲2017中華職棒年度頒獎典禮，Lamigo桃猿王柏融獲得安打王、全壘打王、年度最有價值球員等七項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.07）

轉回職棒賽場，Lamigo桃猿的「大王」王柏融連續兩年成為四割男(打擊率破4成)，今年更是連霸年度MVP，帶走7大獎成為最大贏家，連不少日媒都燒起「大王熱」。典禮上風光得獎，但眾人目光都落在陷入「五虎將」風波的選手裡。



▲2017中華職棒年度頒獎典禮，中信兄弟王勝偉獲得游擊手金手套獎，卻因為明年將不被球團續約等問題，痛哭失聲。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.07）

不管是在鏡頭前激動落淚駁斥，或是到法院按鈴申告以證清白，似乎都逃離不了被球團解約，或是離開台灣遠赴澳洲延續棒球生命的結果，或許職業選手身為公眾人物，免不了被拿到放大鏡底下檢視。

但身為許多青少年球員的偶像，是否應有更高的道德標準這也是值得討論。不過在此之前，不能忘記還有更多努力付出的選手，值得我們的關注與掌聲。



▲中華男足陳昌源。（圖／吳政紘攝 , 2017.10.10）

「足球沙漠」的台灣今年找來英籍教練灌溉，男足也相當爭氣在國家生日的這天演出雙十大驚奇，在最後5分鐘逆轉強敵巴林，從去年的歷史新低191名，到今年不斷超越新高來到135名，為今年的台灣足壇畫上圓滿句點。

曾帶起台灣足球熱潮的「混血王子」陳昌源今年決定高掛戰靴後，男足也找來3名「混血後裔」接棒，雖我們還未能與世界強國抗衡，但寄望明年開踢的世足賽，能炒熱台灣對足球的關心，將沙漠化成綠洲。

2018年即將到來，台灣體育逐步邁向改革之路，今年8月31日世大運甫落幕，《國民體育法》修改三讀通過，改革開放讓不少選手，熱愛體育的民眾紛紛加入各單項協會，撼動了舊有體制，因此傳出「人頭會員」等事情，顯示舊政把持者的不安。但就像運動選手的生涯一樣，在躍起前總會經歷谷底低潮。

2018年會有新的考驗來臨，只要我們都能堅持到底，相信台灣體壇將能衝破困境，逆風高飛。