目睹故鄉老醫師凋零　王茂林醫師毅然回鄉行醫

王茂林醫師不忍位於偏遠地區的將軍區故鄉老醫師逐一凋零，王茂林醫師毅然辭掉市區醫院的職務，回到台南市將軍區開了一家診所，他今（29）特別召開記者會，宣佈明年元月2日起正式在將軍國小旁邊行醫，今天同時也舉行義診，受到鄉親的熱烈歡迎。
王茂林是高雄醫學大學學士後醫學系畢業，其經歷包括台大醫學院雲林分院主治醫師、院綜合醫院內科醫師、高雄醫學大學附設醫院總醫師，目前是佳里光復診所主治醫師。
王茂林表示，台灣醫療資源存在嚴重的城鄉差距，據醫師公會全聯會105年統計，台灣每位西醫師服務人口數是532人，台北市是286人、台南市553人、佳里區640人，台南市將軍區則是6770人，將軍區現有人口約2萬人，但僅有3位西醫師，是台灣醫療資源最缺乏的21個鄉鎮之一。
王茂林指出，生老病死是人生歷程，老與病常相隨，上述統計如加計人口結構因素，更顯偏鄉醫療資源的匱乏，台灣目前65歲以上人口比例是13.35％，台南市13.77％，將軍區老年人口比率則是20％，且逐年快速增加中。
將軍區聚落大致分為漚汪、苓仔寮、將軍、山子腳、馬沙溝、青鯤鯓，目前本區三位西醫師都在人口較為集中的漚汪服務，新開立診所所在地將軍是其餘各聚落的中心點，可就近服務鄰近的無醫里。
王茂林表示，他從小在將軍區長大，中小學就讀漚汪國小、將軍國中，父母也是世居將軍區；15歲外出求學、就業，40歲後有感於雙親漸年邁，又回到佳里區服務以便就近照顧；2年多前家母過世後，猛然回首自己也已年近六十，於是醞釀著想把返鄉服務做為人生的最後一站。
王茂林說，約20年前將軍、苓仔寮、馬沙溝都有醫師服務，但多年前都已因故歇業，現在雖有醫院做巡迴醫療服務，但每星期僅3小時，診所服務團隊5人中，有4位故鄉是在將軍區，其中藥師更曾在將軍衛生所服務了28年，未來團隊將秉持著在地服務的精神，為偏鄉村落提供健康照顧。