目睹故鄉老醫師凋零　王茂林醫師毅然回鄉行醫

王茂林醫師不忍位於偏遠地區的將軍區故鄉老醫師逐一凋零，王茂林醫師毅然辭掉市區醫院的職務，回到台南市將軍區開了一家診所，他今（29）特別召開記者會，宣佈明年元月2日起正式在將軍國小旁邊行醫，今天同時也舉行義診，受到鄉親的熱烈歡迎。

王茂林是高雄醫學大學學士後醫學系畢業，其經歷包括台大醫學院雲林分院主治醫師、院綜合醫院內科醫師、高雄醫學大學附設醫院總醫師，目前是佳里光復診所主治醫師。

王茂林表示，台灣醫療資源存在嚴重的城鄉差距，據醫師公會全聯會105年統計，台灣每位西醫師服務人口數是532人，台北市是286人、台南市553人、佳里區640人，台南市將軍區則是6770人，將軍區現有人口約2萬人，但僅有3位西醫師，是台灣醫療資源最缺乏的21個鄉鎮之一。