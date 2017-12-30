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劍湖山腳下觀煙火賞音樂　中華科大開放校園跨年

記者簡勇鵬／雲林報導2017/12/30 09:18
▲古坑興昌國小師生樂團將在中華科大雲林分校開放民眾觀賞劍湖山跨年煙火秀活動中表演。（圖／記者簡勇鵬翻攝 , 2017.12.29）
▲古坑興昌國小師生樂團將在中華科大雲林分校開放民眾觀賞劍湖山跨年煙火秀活動中表演。（圖／記者簡勇鵬翻攝 , 2017.12.29）

去年，中華科技大學雲林分校，首次開放校園讓社區民眾觀賞劍湖山跨年煙火秀的，今年再度與興昌國小「雲境之南」樂團結合辦理跨年音樂會，並開放新會館的頂樓，讓民眾近距離觀賞劍湖山煙火，一起歡送2017年，共同迎接2018年的到來。

劍湖山摩天倫煙火秀邁入11周年，今年預計施放11分11秒、共計1萬1111發，然位於附近的中華科大雲林分校，居地利之便可觀賞到煙火秀，去年結合對角的興昌國小校園美景和音樂表演，成為看劍湖山煙山的「新秘境」，吸引不少民眾湧進；而今年校方為便利管理，將酌收管理費50元；另外，到新館頂樓觀看煙火的民眾，也將收200元茶水費，並提供點心、椅子等；住宿者則可免費到頂樓一同歡樂，迎接新年的來到。

中華科大雲林分部郭鐘達主任表示，去年開放校園供民眾觀賞劍湖山煙火秀，受到很大的回應，因而今年依然開放，除了邀請到興昌國小師生樂團進行跨年音樂晚會外，也首次開放新館的頂樓，並加設大型瑩幕倒數，與劍湖山同步倒數跨年，讓參與的伙伴，更近距離的觀看劍湖山煙火，也免除到山上的塞車之苦。

興昌國小高啟順校長表示，中華科大雲林分校不僅開放给民眾觀賞煙火秀，也提供表演舞台，讓學校推動師生樂團有一展專長的機會，師生們能到高水準的翠華會館表演，是種肯定，更是中華科大與興昌國小共享學習資源的最佳典範。

關鍵字劍湖山煙火祕境
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