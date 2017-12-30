劍湖山腳下觀煙火賞音樂　中華科大開放校園跨年

去年，中華科技大學雲林分校，首次開放校園讓社區民眾觀賞劍湖山跨年煙火秀的，今年再度與興昌國小「雲境之南」樂團結合辦理跨年音樂會，並開放新會館的頂樓，讓民眾近距離觀賞劍湖山煙火，一起歡送2017年，共同迎接2018年的到來。

劍湖山摩天倫煙火秀邁入11周年，今年預計施放11分11秒、共計1萬1111發，然位於附近的中華科大雲林分校，居地利之便可觀賞到煙火秀，去年結合對角的興昌國小校園美景和音樂表演，成為看劍湖山煙山的「新秘境」，吸引不少民眾湧進；而今年校方為便利管理，將酌收管理費50元；另外，到新館頂樓觀看煙火的民眾，也將收200元茶水費，並提供點心、椅子等；住宿者則可免費到頂樓一同歡樂，迎接新年的來到。