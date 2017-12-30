NOWnews》2017陽岱鋼日職艱辛的一年

2017年即將結束，不過對旅日好手陽岱鋼而言，這卻是難忘的一季，從火腿轉到巨人的第一年，他背負著不小的壓力受傷、比賽、復健，這種種考驗，也讓他再度體驗到「健康」的重要性，這的確是「艱辛的一年」。

陽岱鋼以5年超過20億日幣的超級大約轉隊，當他在春訓受傷時，他急迫想要回到場上，但傷勢不見好轉，他在二軍比賽又再度受傷，這次讓他休息了快3個月左右，陽岱鋼也的確心情上受到打擊。

不過陽岱鋼沒有放棄，他在復健時受到隊友坂本勇人打氣，自己也跟山口俊等隊友「找到打球的樂趣」，陽岱鋼一回到一軍就敲安，他也成為巨人隊未來重建的重要拼圖。