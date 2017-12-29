NOWnews》2017戴資穎的球后之路

然後在2017年的參加的首場超級賽——全英羽球頂級超級賽，她擊敗前世界第一的泰國女將Ratchanok Inthanon，拿下這個意義重大的冠軍，同時也是台灣第一位在此奪冠的選手，正式開啟了今年的連勝之旅。

在去年香港公開賽奪冠並升上世界第一後，戴資穎就開啟了她勢不可擋的超級賽奪冠之旅，先是拿下年終總決賽冠軍，為去年畫下完美的句點。

隨著在11月底成功擊敗印度女將P. V. Sindhu，順利衛冕香港公開賽的冠軍，我國球后戴資穎今年球季可說是收穫滿滿，不但守住了世界第一的寶座，還斬獲了5座超級賽冠軍，說是今年羽壇女單的第一人，相信也不會有太多人反對。

之後小戴打鐵趁熱，接連在馬來西亞、新加坡封后，接著在武漢亞錦賽，她以2：1逆轉山口茜，奪下生涯首座亞錦賽冠軍，同時個人連拿6座冠軍，個人聲勢可說到達了頂點。

雖然在隨後的澳洲公開賽，戴資穎因為身體不適，而讓Inthanon復仇成功，又因和台北世大運撞期，而選擇放棄了對生涯加成極大的世錦賽，只能看著奧原希望擊敗Sindhu捧盃、拿走「世界冠軍」的頭銜。

不過所幸戴資穎並沒有因此而徒留遺憾，她在自家球迷面前，先是帶領中華羽球代表隊奪下混合團體的金牌，之後又以一局未失的絕佳狀態殺進到女單決賽，並且最終順利擊敗「南韓二姊」李張美，帶領中華羽球隊開「五金行」。

而且接連的勝利並沒有讓小戴因此而鬆懈，雖然在丹麥公開賽她再次不敵老對手Inthanon，但之後在法國羽球公開賽她大勝山口茜，宣告自己完全找回狀態，同時我國男子雙打組合李洋／李哲輝也在這一次大賽有所突破，他們在決賽擊敗前世界第一的Mogensen／Boe，和小戴攜手站上領獎台。

接著在去年登頂的香港公開賽，戴資穎擊敗Sindhu，順利完成衛冕大業，儘管山口茜拿到了年終總決賽的冠軍，也確定無法撼動小戴在世界第一的位置。

戴資穎今年減重成功、並且加強了核心的訓練，達到巔峰的身體狀態，不僅讓她有足夠的體能面對全年的賽事，也加強了自己過去為人所詬病的穩定性，打出觀賞性極佳、且具細膩性的進攻羽球，連對岸羽球金牌好手蔡贇都讚美她「成熟了」。

而在明年將成為各路好手挑戰對象的小戴，勢必得拿出更上一層樓的身手，才能應付強度更高的挑戰。而最終她能否創造更令人驚奇的經典賽事，值得所有球迷來期待。