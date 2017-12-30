財金新措施　電動車免牌照稅　在公務機關刷卡免手續費

為鼓勵民眾使用低污染車輛，扶植國內電動車相關產業與實現綠能科技創新產業願景，現行使用牌照稅法第 5 條規定，直轄市及縣（市）政府可對完全以電能為電力的電動汽車免徵使用牌照稅至2018年1月5日。不過，立法院11月中三讀通過修法延長電動汽車免徵期限至2021年12月31日，並納入電動機車免徵期間2018年1月1日至2021年12月31日。財政部預估將帶動市場增加電動汽車5795輛、電動機車17萬台。

送別2017年，迎接2018年，金管會及財政部提醒，有16項財金新措施上路，其中包括8家公股銀行及前5大民營發卡銀行持卡人用信用卡繳納公務機關費用及公立醫療機構醫療費用，免收手續費；電動汽車免徵使用牌照稅延長至2021年12月31日，電動機車亦納入免徵至2021年底。同時，財政部也開放民眾至電子申報繳稅服務網下載被繼承人財產參考資料。

在便利民眾及業者報稅方面，財政部也持續推動多項網路服務，民眾可利用「健保卡+密碼」線上辦理綜所稅結算申報、房地合一新制的個人房屋土地交易所線上試算稅額及辦理申報、非居住者扣繳憑單可利用網路辦理申報及房屋稅等6項稅款繳納證明可至電子申報繳稅服務網線上申請核發、營利事業帳簿亦可使用網路傳輸。

在財政資訊部分，包括房屋稅、地價稅及使用牌照稅開徵期間，民眾可至便利商店操作Kiosk機補單繳稅；綜合所得稅、房屋稅及使用牌照稅等稅款可使用8家公股行庫共同推出之行動支付工具「台灣Pay」繳納。

同時，2018年也將持續辦理青年安心成家購屋優惠貸款，協助無自有住宅家庭購置住宅，並配合社會住宅政策釋出國有非公用不動產，滿足民眾基本需求，落實居住正義。

另外，為加速普及信用卡行動支付，金管會表示，國內8家公股銀行（台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、台灣企銀、兆豐銀行、華南銀行、第一銀行及彰化銀行）及前五大民營發卡銀行（國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、花旗銀行）自元旦起，其持卡人以信用卡在「公務機關信用卡繳費平台」繳納公務機關費用或公立醫療機構的醫療服務(不包含醫美整型、產後護理或健康檢查等費用)及掛號費時，免收手續費。

另外，也放寬電子支付機構使用者登入電子支付平台後得直接進行支付，並新增「間接驗證」生物特徵之安全設計方式；全體上市櫃公司召開股東會也應採電子投票；推廣保障型保險商品銷售、落實商品定價及銷售後的管理

另外，2018年3月1日起，身心障礙者線上申請ATM跨行交易手續費減免；提高汽車責任保險酒後駕車加費每次加費金額由新台幣2100元變3600元，而且沒有上限。另外。金管會也預計在上半年擴大線上開戶的帳戶類型，增加定期存款帳戶。

此外，財政部也宣布，實施自由貿易港區F5出口報單以郵遞方式裝船和裝機出口作業，以落實新南向跨境電商潛力領域工作計畫；執行台巴經濟合作協定對原產於巴拉圭54項進口貨品免關稅承諾；對薩爾瓦多關稅減讓承諾和輸台粗糖總配額調增與4項果乾產品每年免關稅總配額，擴大雙邊經貿交流合作。

另外，為維持租稅公平，提供國內外業者公平合理競爭環境，自2018年1月1日起，進口貨物低價免稅限額由現行新台幣3千元調整為2千元。

