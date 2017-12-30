捷運中央公園候車亭　高雄打卡新地標

中央公園位於高雄市精華地段，鄰近新崛江及玉竹商圈、大立及漢神百貨、城市光廊等著名地點，搭配附近公園綠地為市區重要觀光購物及休憩景點。因中山一路公車「捷運中央公園站」原有候車設施老舊，等車空間不敷使用，且缺乏無障礙友善性，考量該地段位於市中心區，為提升公車候車品質及市容景觀，交通局於該站雙向打造新式大型候車亭，形塑公共運輸城市美學新意象；在夜間則藉由屋頂、座椅及側板的內藏燈，搭配地底燈，投射出炫麗光影，成為吸睛地標。

為提供新穎舒適候車環境，高雄市政府交通局改建中山一路「捷運中央公園站」雙向大型候車亭。除了提供現代化設計之候車空間，更設置免費4G wifi、USB手機充電、LCD公車資訊顯示設備及監視器，同時增設無障礙通行坡道提高無障礙友善性，夜間搭配燈光營造出浪漫氛圍，日前完工啟用，成為2018年元旦連假打卡新熱點！

新建候車亭以「高雄起飛」的概念進行發想，微上揚的外形呼應捷運站體。白色折板的外型就像是小時候玩耍的紙飛機，承戴著孩提的夢想遨翔天際。在這提供旅人途中休憩的驛站，讓人們的雙腳和心靈短暫的休息充飽電後，帶著行囊與夢想繼續前進。

交通局表示，「捷運中央公園站」公車路線匯集9條公車路線，提供連接苓雅區、小港區、三民區、前鎮區及林園區等接駁服務，周邊並設有公共腳踏車租賃站及捷運站，可提供完善的轉乘服務。並於雙向皆設置無障礙斜坡道，提高候車區無障礙友善性，站內提供公車路線資訊、USB手機充電、4G Wifi及LCD公車資訊顯示設備提供即時動態及生活應用資訊，邀請您2018元旦連假搭公車一起來體驗。