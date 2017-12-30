全國上網率新竹市最高　最愛貼文的縣市則是它

國發會公布「 106 年縣市數位機會發展現況」調查，全台 22 縣市中，以新竹市的上網率最高，達 89.3% ，最低的則是嘉義縣，僅 70% ，兩者相差近 20 個百分點。而使用無線或行動上網方面，台北市、新竹市以及桃園市都突破8成5。

國發會調查，國內 22 縣市中，今年有 13 個縣市的上網率均突破8成，又以新竹市民上網率最高，達 89.3% ，其次為桃園市( 87.1% )及台北市( 87% )。至於上網率最低的是嘉義縣( 70% )，其次為雲林縣( 73.5% )以及屏東縣( 77.4% )。