全國上網率新竹市最高　最愛貼文的縣市則是它

國發會公布「 106 年縣市數位機會發展現況」調查，全台 22 縣市中，以新竹市的上網率最高，達 89.3% ，最低的則是嘉義縣，僅 70% ，兩者相差近 20 個百分點。而使用無線或行動上網方面，台北市、新竹市以及桃園市都突破8成5。
國發會調查，國內 22 縣市中，今年有 13 個縣市的上網率均突破8成，又以新竹市民上網率最高，達 89.3% ，其次為桃園市( 87.1% )及台北市( 87% )。至於上網率最低的是嘉義縣( 70% )，其次為雲林縣( 73.5% )以及屏東縣( 77.4% )。
至於使用無線或行動上網的比例，則以台北市( 85.9% )、新竹市( 85.8% )以及桃園市( 85.1% )最高，均突破8成5，嘉義縣同樣最低，僅 67.6% ，是唯一不到7成的縣市。
有趣的是，各縣市中，最近1年參與網路貼文、張貼照片或上傳影片等參與網路「社會生活」比例最高的縣市是宜蘭縣，比例 56.8% ，宜蘭縣也是利用網路進行「健康促進」比例最高的縣市，也就是透過網路線上掛號或查詢當日門診看診進度等。
至於透過網路參與經濟活動比例最高的是台北市，比例 66% ，其次則是花蓮縣( 65.1% )，包括透過網路購買商品或使用網路創新服務( Uber 、 Airbnb )等。