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影／落紙如雲煙書藝創作紀念展　感受黃薌谷大師風範

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/30 09:30
▲彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）
▲彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

彰化縣文化局於即日起至107年2月25日，在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，本次展覽相當精彩可期，歡迎大家在展覽期間，到縣立美術館欣賞書法作品中蘊含的深刻意義，看見彰化在地書道精神，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。


▲彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

彰化縣文化局長陳文彬表示，黃薌谷老師生於彰化和美，定居彰化市，自小習字，早期從師王蘭生，書法造詣深厚，常書雅言佳句，書道生涯，孜孜不倦，勤寫勤練、認真授業，桃李滿門，一生以傳承書道為職志，總是謙和待人，笑口常開，參與成立彰化書法學會、籌組薌風書藝會，是彰化縣當代重要書法家之一。

在書藝創作上，黃薌谷老師本土意識強烈，深受賴和先生啟發，對於台灣文學與諺語均有研究，並化為書法創作文本，風格不斷創新。奈何天不假年，黃薌谷老師正值創作顛峰之際，不幸於2016年猝逝，乃彰化縣書法界重大損失。


▲「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

為紀念黃薌谷老師一生優異創作，彰化縣文化局特於彰化縣立美術館舉辦「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，展出黃薌谷老師代表作品，更透過展示相關物件讓觀眾得以深刻感受其書家風範。

本次展覽特別辦理兩場講座，帶您深入了解黃薌谷老師的書道人生，第一場將於30日下午3時於展覽開幕式後舉辦，由國立台中教育大學施永華老師談黃薌谷的書藝特色與書藝表現，第二場將於107年1月7日下午2時邀請黃薌谷老師的朋友、妹妹、女兒一起來談薌谷一生的行誼，並穿插薌谷先生喜歡的音樂詩詞，歡迎有興趣的朋友一同來深入了解薌谷先生的樂道人生。

關鍵字落紙如雲煙黃薌谷陳文彬書藝創作音樂詩詞
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