影／落紙如雲煙書藝創作紀念展　感受黃薌谷大師風範

彰化縣文化局於即日起至107年2月25日，在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，本次展覽相當精彩可期，歡迎大家在展覽期間，到縣立美術館欣賞書法作品中蘊含的深刻意義，看見彰化在地書道精神，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。



▲彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「落紙如雲煙－黃薌谷紀念展」，歡迎喜好書藝創作的民眾一同前來觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）