一生傳承傳統偶戲為藝術扎根　鍾任壁獲終身成就獎

翻手風雲展技藝，藝術教育真推手，86歲「新興閣掌中劇團」第五代鍾任壁團長自小繼承家傳的掌藝，並發揚父親的志業，投入布袋戲演出，載譽鄉里。創新的理念還曾開創台灣「金光布袋戲」的時代風華，創造當時代票房高度亮眼的成績。

新興閣掌中劇團團長鍾任壁多次榮獲國內外藝術文化有功之殊榮，再獲頒教育部頒贈「106年藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」，表彰其長期在藝術領域戮力勤耕，無私奉獻，並為臺灣傳統布袋戲藝術的扎根工作，做出最大的貢獻。消息傳來故鄉雲林大家皆非常高興恭喜之聲綿綿不絕真是雲林人之榮耀。

民國77年，鍾任壁在臺北市進行的47天、110場扎根義演是台灣首創「掌中戲入校園」的藝術創作者，他不僅將傳統藝術結合美感教育帶入校園，更讓台灣的傳統戲劇得以傳承扎根。鍾任壁從民國77年開始陸續在台灣大學、政治大學、淡江大學、花蓮師院、建國中學、西田社布袋戲基金會、南強高中、國立三重高中、宜蘭五結國中、宜蘭孝威國小、汐止保長國小、西田社等二十餘個社團及台北少年觀護所進行指導，更主動走入偏鄉、離島扎根校園，進行藝術教育推廣及巡迴演出，帶給偏鄉孩童更多元的藝術視野。



▲86歲「新興閣掌中劇團」第五代鍾任壁團長自小繼承家傳的掌藝，並發揚父親的志業，投入布袋戲演出，載譽鄉里。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.29）

鍾任壁除了在北部的一些國小、高中進行長期的藝術教育指導外，更重要的替這些藝術種子找到深入研究的方向─於民國95年接受國立雲林科技大學聘任兼任教授，於文化資產維護系開設「布袋戲技藝」課程，指導傳承傳統偶戲藝術，這是台灣首位的布袋戲教授，也為雲林縣的布袋戲館培育了許多偶戲的研究者及表演人才。

民國101年開始，鍾任壁展開「雲林縣圓夢尖兵計畫」長期巡演，深入雲林縣各學校，將藝術的根苗遍播於雲林的城鎮偏鄉等學校，積極培育布袋戲藝術之鄉的藝術種子。六年來，他不間斷的執行圓夢尖兵計畫，並將觸角擴展到幼兒園中，推廣幼兒美感藝術教育。106年，高齡86歲的鍾任壁猶不服老，精心設計了一套結合東西方故事元素，以「當偶們童在一起」為主題的教育課程，巡迴北部30個校園，透過戲劇認識及操偶練習，從小培養孩子對於「美」的欣賞及體驗。

鍾任壁不僅在藝術教育上推廣不遺餘力，也辦理了多場次的教師研習，啟發將戲劇融入教學的觀念，從編劇、口白，製偶、操偶、音樂搭配等概念傳達給教師及學校志工們，以增進輔導及教學的成效。鍾任壁更於89年開始，為完整推廣掌中戲技藝，每半年舉辦一次「布袋戲兒童研習班」，提供學童學習完整傳統掌中戲前、後、文武場的管道，持續至今。

鍾任壁一生秉持著對傳統藝術的高度熱愛，並將這份熱忱推廣於校園的藝術教育上，堅持奮戰，不藏私，以期散播出更多的藝術種子。正因如此，他才能在台灣的藝術舞臺上有著亮眼的成績。此次能夠獲頒教育部藝術教育貢獻獎的終身成就獎，正是實至名歸的肯定。