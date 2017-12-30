農村社區小舖　口湖遊客中心盛大開幕

口湖鄉長林哲凌表示，口湖鄉農漁資源豐沛且品質優良，為推廣在地高品質農漁產品，結合在地產業文化特色與觀光資源，設立「口湖鄉農村社區小舖」，開拓小農多元行銷管道，以增加農民收益，展現本鄉的特色農業，加強建立口湖鄉在地品牌，希冀於眾多農業產品中脫穎而出，塑造口碑，成為雲林縣重要的農業產銷示範區，並帶動本鄉觀光產業。

金湖發展協會專案經理蔡芸珊表示，近年來大眾對食品安全及品質的重視，農村社區小舖除了提供當地農民自產自銷的平台，也因應食安趨勢，現場展售的產品都附上小農資料、生產履歷、藥物殘留檢驗證明等資訊，來源公開透明，建立生產者與消費者互信關係。各式產品由農友當地新鮮直送，減少中間流通成本，讓各地來的民眾以最實在的價格挑選最新鮮、安全、具地方特色魅力的地區農漁產品。



▲金湖發展協會專案經理蔡芸珊、口湖鄉長林哲凌、自然農法耕種仙如米的王貴仙。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）



▲小農王嗣文兄弟檔推銷自家大裕農場土雞蛋。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）

開幕典禮活動除了由當地的青農及小農提供農漁食材供現場民眾品嚐試吃、購買，送禮自用兩相宜，另外還請來大廚展示將在地的優良食材以合適的料理手法結合，讓婆婆媽媽們也可以在家輕鬆將美味健康端上桌。及農村文物館藝術大師陳玄茂現場揮毫。



▲藝術家陳玄茂大師揮毫。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）



▲小農劉東騰和劉惃山研究將造林的白千層樹及茶樹提煉精油。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.29）