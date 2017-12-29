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政治

婦聯會捐343億元轉型　吵了整年終落幕

記者林仕祥／綜合報導2017/12/30 06:00
▲內政部長葉俊榮（中）、黨產會主委林峯正（右），及婦聯會主委雷倩（左）三方握手言和，讓婦聯會風波在年末和平落幕。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）
▲內政部長葉俊榮（中）、黨產會主委林峯正（右），及婦聯會主委雷倩（左）三方握手言和，讓婦聯會風波在年末和平落幕。（圖／記者戴祺修攝,2017.12.29）

婦聯會風波延續整個2017年，歷經協商破局、內政部開鍘、婦聯會前主委辜嚴倬雲向法院申請停止執行處分後，終於在年末和平落幕，內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正、婦聯會現任主委雷倩3人於29日召開記者會，簽訂行政協商備忘錄，互相感謝對方的耐心和態度，婦聯會最快在4個月內解散，轉型成公益財團法人，保留自己過去的名字，繼續為社會盡心盡力。

總資產高達381億元的中華民國婦女聯合會，與內政部和黨產會三方協商長達半年，但因婦聯會堅持，政府不得對旗下相關基金會進行公共監督而破局，內政部長葉俊榮22日因此揮刀開鍘，依「人民團體法」解除婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳職務。

辜嚴倬雲27日發表聲明嗆內政部違法撤換主委，為還原事實真相，避免再受任何汙名化對待，向法院聲請停止執行處分。沒想到28日辜嚴倬雲卻又撤回聲請，並說很欣慰新生代的雷倩接掌主委，婦聯會也在當天傍晚決議通過與內政部簽署備忘錄，讓這起角力戰出現和平落幕的轉機。

內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正、婦聯會主委雷倩29日召開記者會，簽訂行政協商備忘錄，明定婦聯會捐出新台幣343億元（約婦聯會9成資產），作為長照、榮民醫療、社會福利、家庭暴力與性侵害防治之用；旗下4基金會董事由1/3官派。婦聯會將於簽約後4個月內向內政部申報解散，正式的時程預估將在6個月內完成，3人致詞時互相感謝協調期間的耐心，以及諒解的態度。

雷倩稍後也於婦聯會總會召開記者會，她說婦聯會從來就不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產問題，但因台灣法規環境劇變，婦聯會必須對此做出改變、轉型。她再次感謝葉俊榮和林峯正，同意婦聯會把錢捐給四個基金，讓婦聯會雖把資產捐給國家，但資金運作仍符合婦聯精神，未來婦聯會將轉型為公益財團法人，保留過去名字，以公益與公義精神，繼續為社會盡心盡力。
 

關鍵字婦聯會雷倩辜嚴倬雲葉俊榮林峯正
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