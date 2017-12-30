連續八年黃金烏魚子選拔　特色料理把關嚴選授證

106年度嘉義縣嚴選黃金烏魚子競賽，於12月25日成績揭曉，得獎名單如下：五至七兩組：第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名崇文冷凍食品股份有限公司、第三名鴻業海洋冷凍食品有限公司、優勝蔡育修、蔡長榮、蔡榮坤和王文聰。

嘉義縣政府連續8年輔導舉辦「嚴選黃金烏魚子」選拔，今年參賽烏魚子品質優異競爭激烈，縣府29日晚上在布袋國中舉行烏魚特色料理及頒獎典禮，搶先品嘗新鮮烏魚美味，縣長張花冠授證「嘉義嚴選黃金烏魚子」榮譽，推薦民眾選購優勝的烏魚子，而鑫溶實業拿下雙料冠軍，是今年最大的贏家。

七兩以上組：第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名鴻業海洋冷凍食品有限公司、第三名崇文冷凍食品股份有限公司、優勝蔡育修、王文聰、蔡榮坤和蔡長榮。



▲嘉義縣嚴選黃金烏魚子選拔鑫溶實業拿下雙料冠軍，縣長張花冠比手勢說是大贏家。（圖／記者任禮清攝，2017.12.29）

嘉義縣政府29日晚上在布袋國中舉行頒獎，並席開50桌烏魚特色料理，讓民眾搶先品嚐烏魚美味，縣長張花冠推薦民眾選購剛出爐、燒滾滾的優勝烏魚子，作為最夯的年節伴手禮。

縣府農業處為建立頂級烏魚子形象，連續8年輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔。今年參賽烏魚子品質優異，競爭激烈，成績差異不大，每一片烏魚子都是頂極精品，外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，顏色呈現深橘紅色，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美，口感香Q且鹹淡適中。

農業處指出，烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫和烏魚殼，前三者是大家熟知的「烏魚三寶」，為推廣嘉義優質烏魚，縣府精心設計特色料理饗宴，推出烏魚海皇羹、泰式烏魚腱、烏魚子米糕、烏魚沙鍋煲、麻香烏魚膘等10道佳餚，讓參與民眾品嘗烏魚全身美味。

嘉義縣烏魚養殖面積233公頃，年產量635公噸，因位處北回歸線通過的黃金地帶，縣府表示養殖環境得天獨厚，孕育出肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，才能創造出色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子絕品，歡迎民眾選購嘉義在地最優質烏魚子。