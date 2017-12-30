高雄貨櫃藝術節開幕　陳菊盼友善銀髮族

2017高雄國際貨櫃藝術節29日在駁二特區開幕，今年以創意樂齡為題，改造超過20個大型貨櫃，為銀髮族打造「銀閃閃樂園」，市長陳菊揭幕時表示，高齡化是社會迫切的議題，今年活動以銀髮族為出發，表達對高齡族群的友善和關切，值得一看。



▲人類的進步，靠人類對未來的希望。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



兩年一度的高雄國際貨櫃藝術節，自2001年起舉辦至今已邁進第八屆，面對社會高齡化的趨勢，2017貨櫃藝術節從創意樂齡的核心出發，邀請藝術家和設計團隊從視覺藝術、服裝設計到音樂的跨域同台演出，讓飄洋大海的退役或屆齡的貨櫃不再裝載貨物，在駁二藝術特區登陸後華麗轉身，創造全新的空間體驗。



▲陳菊表示，高雄老齡人口約有37萬人，人口比率近14％，比例略高於全臺平均，社會高齡化已成趨勢，我們必須迫切面對老化的議題，她希望社會對銀髮族充滿友善，今年特別用藝術的呈現，表達對高齡族群的關切，從年長者的角度創意和思考，作為銀髮族的一份子，相當感動。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）



陳菊也期待高雄是友善銀髮族的城市，她說，今年的貨櫃藝術節是一個銀閃閃樂園，與我的未來在此相遇，此次聚集英國、法國、西班牙等國家的國際知名建築團隊，以及在地優秀的建築師，活動精彩可期，歡迎大家來此參觀。



▲本次貨櫃藝術節明（30）日起，至明（107）年3月4日展出，統合建築、設計、藝術、生活的全觀性內容，規劃銀閃閃書展、集合共老宅、高齡實驗室、愛叮噹健身屋等主題展，創造一個兼具知識性、娛樂性與社會性的節慶平台，以藝術為媒介，透過藝術活動的具體行動，為銀髮族創造一閃耀樂園。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）