林明禎穿熱褲性感開唱　與粉絲大玩安全之吻

「全民隊長」林明禎年初演出港片《救殭清道夫》叫好又叫座，人氣大開的她趁勢發行《#Me》EP，女神魅力襲捲兩岸三地。為了回饋粉絲，她昨（29）晚在香港舉辦《林明禎2017 #Me & U派對香港限定》粉絲見面音樂會，曾合作過《救殭清道夫》男主角蔡瀚億擔任嘉賓，兩人合體甜唱電影主題曲〈長相廝守〉，嗨翻全場。

這是林明禎出道以來首次在港舉辦音樂會，林明禎精心調整歌單，一開場便以一身亮片彩色外套，搭配長靴、超短熱褲登場，帶領6位舞者又唱又跳〈Change〉、〈T.O.U〉拉開序幕，火辣新裝讓人耳目一新。