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娛樂

林明禎穿熱褲性感開唱　與粉絲大玩安全之吻

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/30 08:30
▲林明禎（右）見面會的高潮，是請來合作電影《救殭清道夫》的男主角蔡瀚億現身對唱（圖／種子提供 , 2017.12.29）
▲林明禎（右）見面會的高潮，是請來合作電影《救殭清道夫》的男主角蔡瀚億現身對唱（圖／種子提供 , 2017.12.29）

「全民隊長」林明禎年初演出港片《救殭清道夫》叫好又叫座，人氣大開的她趁勢發行《#Me》EP，女神魅力襲捲兩岸三地。為了回饋粉絲，她昨（29）晚在香港舉辦《林明禎2017 #Me & U派對香港限定》粉絲見面音樂會，曾合作過《救殭清道夫》男主角蔡瀚億擔任嘉賓，兩人合體甜唱電影主題曲〈長相廝守〉，嗨翻全場。

這是林明禎出道以來首次在港舉辦音樂會，林明禎精心調整歌單，一開場便以一身亮片彩色外套，搭配長靴、超短熱褲登場，帶領6位舞者又唱又跳〈Change〉、〈T.O.U〉拉開序幕，火辣新裝讓人耳目一新。


▲林明禎在香港舉辦粉絲見面會，一開場就超有誠意的小露性感。（圖／種子提供 , 2017.12.29）

接連唱跳兩首快歌後，演唱會馬上迎來另一段高潮，林明禎邀請5位觀眾上台進行才藝大會考，現場歡呼聲最多的第一名，能隔著透明的保鮮膜與她進行甜蜜的「安全之吻」。對此福利，她笑說：「這是我想給粉絲的一種回饋，我相信是一個很sweet的禮物。」聽完讓在場男粉絲小鹿亂撞、狂冒粉紅泡泡。

互動遊戲炒熱氣氛後，林明禎重登舞台，並換上第二套白色緊身爆乳比基尼，搭配一襲粉紅夢幻長裙，一雙美腿透在紗裙裡若隱若現，演唱〈不是不愛〉、〈不佔有〉、F.I.R的〈You Make Me Want To Fall In Love〉等慢歌。 演唱會最後一波高潮，是與她在《救殭清道夫》合演甜蜜對手戲、男主角蔡瀚億驚喜現場，擔任嘉賓的他從後台與她合唱電影主題曲〈長相廝守〉，令粉絲尖叫聲不斷。

關鍵字林明禎蔡瀚億長相廝守救殭清道夫
遭黃子佼逼問新戀情　納豆超崩潰

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