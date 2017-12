林明禎穿熱褲性感開唱　與粉絲大玩安全之吻

▲林明禎在香港舉辦粉絲見面會,一開場就超有誠意的小露性感。(圖/種子提供 , 2017.12.29)

接連唱跳兩首快歌後,演唱會馬上迎來另一段高潮,林明禎邀請5位觀眾上台進行才藝大會考,現場歡呼聲最多的第一名,能隔著透明的保鮮膜與她進行甜蜜的「安全之吻」。對此福利,她笑說:「這是我想給粉絲的一種回饋,我相信是一個很sweet的禮物。」聽完讓在場男粉絲小鹿亂撞、狂冒粉紅泡泡。

互動遊戲炒熱氣氛後,林明禎重登舞台,並換上第二套白色緊身爆乳比基尼,搭配一襲粉紅夢幻長裙,一雙美腿透在紗裙裡若隱若現,演唱〈不是不愛〉、〈不佔有〉、F.I.R的〈You Make Me Want To Fall In Love〉等慢歌。 演唱會最後一波高潮,是與她在《救殭清道夫》合演甜蜜對手戲、男主角蔡瀚億驚喜現場,擔任嘉賓的他從後台與她合唱電影主題曲〈長相廝守〉,令粉絲尖叫聲不斷。