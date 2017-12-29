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女子愛群交玩出火　男友見她醉倒竟找友人輪流性侵

社會中心／綜合報導2017/12/30 00:14
▲台北市一名李姓男子見女友喝得爛醉，竟打電話邀友人前來大玩3P。（示意圖／翻攝自shutterstock , 2017.11.28）
▲台北市一名李姓男子見女友喝得爛醉，竟打電話邀友人前來大玩3P。（示意圖／翻攝自shutterstock , 2017.11.28）

台北市一名女子與李姓男友經常跟其他男生大玩多P，李男的吳姓好友得知後頻頻表示想加入，但女子始終不願意。2015年底，女子在李男友人的生日趴上喝到爛醉，李男見狀竟找吳男到住處玩3P，雖女子不斷反抗、喊痛，但仍遭兩人硬上。事後李男、吳男挨告性侵，除被依乘機性交罪定罪外，還需賠償60萬元的精神撫慰金。

《蘋果日報》報導，2015年底，李姓男子帶著女友到夜店幫友人慶生後回到兩人租屋處，李男見女友喝到不省人事，想到吳姓友人多次表態想跟他們玩3P但都遭女友拒絕，竟打電話邀請吳男前來。過程中，女子不停反抗、大聲喊痛，但李男不僅沒就此罷手，甚至還在旁鼓勵想放棄的吳男，女子最後遭兩人性侵得逞。女子隱忍一年，直到與李男分手後才拿著當時的性愛影片提告。

全案審理時，李男的辯護律師指出，女子與李男曾有多次和其他男性群交的經驗，顯見她並不排斥群交一事，加上事發後女子還跟李男繼續交往近一年，認為女子的行為不合常理；吳男則稱過程都經過女子同意。

但法官勘驗性愛影片後，發現女子意識模糊、手腳無力，且有多次明確拒絕、反抗兩人求歡的行為，即使事發後女子還繼續跟李男交往，但性侵仍是事實，因此依乘機性交罪將兩人定罪，民事部分也需賠償60萬元的精神撫慰金，仍可上訴。

關鍵字性侵乘機性交群交3p
停車場上演活春宮　竟不算公然猥褻

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