立法院開夜車清倉法案 本會期通過91案

（中央社記者王承中、劉冠廷台北29日電）立法院第4會期最後一次院會歷時14小時，三讀通過近30個法案。立法院長蘇嘉全表示，自9月22日開議至今，共通過91件議案，這是全體立委及工作人員努力的成果。

不過，民進黨團明年1月2日將遞案召開臨時會，1月3日進行朝野協商，預計1月5日至1月31日開臨時會，將處理107年度中央政府總預算案、勞基法修法、稅改、監委同意權與農田水利會組織通則修法等5大法案。

今天是第9屆立法院第4會期的最後一天，為趕在會期結束前三讀通過重要法案，立法院院會今天開夜車清倉法案，從上午9時開始，到深夜11時許，歷時14小時，共三讀通過包含金融科技發展與創新實驗條例、客家基本法等近30個法案。