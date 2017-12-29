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中央社

立法院開夜車清倉法案 本會期通過91案

中央社2017/12/30 00:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中、劉冠廷台北29日電）立法院第4會期最後一次院會歷時14小時，三讀通過近30個法案。立法院長蘇嘉全表示，自9月22日開議至今，共通過91件議案，這是全體立委及工作人員努力的成果。

不過，民進黨團明年1月2日將遞案召開臨時會，1月3日進行朝野協商，預計1月5日至1月31日開臨時會，將處理107年度中央政府總預算案、勞基法修法、稅改、監委同意權與農田水利會組織通則修法等5大法案。

今天是第9屆立法院第4會期的最後一天，為趕在會期結束前三讀通過重要法案，立法院院會今天開夜車清倉法案，從上午9時開始，到深夜11時許，歷時14小時，共三讀通過包含金融科技發展與創新實驗條例、客家基本法等近30個法案。

立法院院會上午先處理報告事項，將行政院版空氣污染防制法部分條文修正草案交付委員會審查。隨後開始處理俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例，三讀通過條文明定金管會核准辦理創新實驗期間以1年為限，可延長1次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

另外，立法院院會也三讀通過修正通過客家基本法部分條文，明定客語為國家語言，客家人口達1/2以上地區，應以客語為主要通行語。

而為符合台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議等規範 ，立法院三讀修正通過藥事法，增訂專利連結制度，學名藥廠申請上市許可時，若原廠認有侵權疑慮，衛福部應暫停核發許可證12個月，學名藥廠勝訴則享銷售專屬期。

行政院長賴清德也在晚間10時40分許來到立法院，並直接進入立法院議場後方的休息室。

待最後一個法案完成三讀後，蘇嘉全在主席台發言表示，本次會議是本會期最後一次院會，第4會期自9月22日開議至今，共通過91件議案，包括法律案69案，預、決算案9案，行使同意權案1案，條約案及廢止案10案，以及其他議案2案。這都是全體立委及工作人員共同努力的成果。

最後，蘇嘉全也敬祝大家新年快樂，並宣布本次會議到此結束，散會。隨後賴清德也進入到議場中，與蘇嘉全握手致意，也向在場的立委及民進黨立法院黨團總召柯建銘等人致意。1061229

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