陳亞蘭向楊麗花告假念碩士　「再不去要被退學了」

歌仔戲小生陳亞蘭今年考上師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），沒想到老師楊麗花的新歌仔戲《忠孝節義》也開拍了，她的學分也只能一直往後延，她昨（30）日接受採訪時笑說，她因此特別跟團長楊麗花告假：「我再不去就要被退學了！」



戰戰兢兢的她從12月上課至今都不敢缺席，她回憶：「第一堂課的前一天晚上，我錄音到凌晨四點，隔天又趕早上九點的課，同學看到我開玩笑說『妳終於來上課了』，我還回她因為太緊張，很早就上床睡覺了，但其實我只睡了一個小時。」目前她已上了四堂課，因為教材都是英文，即使老師仍以中文授課，她也不敢稍有懈怠，強迫自己打起精神，全程專注聽課。



記者問她有沒有交到要好的男生朋友，陳亞蘭回了一記白眼、大笑說，「我有很多很好的女朋友。」她自爆，一開始連自己學號都不清楚，直到寫了幾次報告才記住，「我每次都問我隔壁的女生同學，後來才知道原來我們的學號是用成績排名。」她忍不住自誇：「我其實滿厲害的，班上有30個同學、我是第8名。」



不過劇組、學校兩邊跑，這一個月以來她清瘦不少，她透露，第一單元已拍攝完成，楊麗花也已參加第二單元的定裝，至於《忠孝節義》到底何時能上檔，她的語氣透露著殷切盼望：「距離播出日期應該不遠了。」