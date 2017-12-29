加州新年新娛樂 合法大麻商店首開張

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國加州數十家甫獲州政府核發販售大麻許可的商店，即將在新年第一天開張。不想只喝香檳慶祝新年到來的加州成年民眾，這次還可享用首度從本地合法商店購買的消遣用大麻。

路透社報導，2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大麻的州。其他5州分別為科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、阿拉斯加州和內華達州。

由於6州當中加州人口最多，將成為美國最大的受監管大麻商業市場，市值估計達數十億美元，因此新的一年也將開啟美國用藥文化新篇章。