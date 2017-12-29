感人肺腑　瓊瑤對平鑫濤歲末告白

瓊瑤在臉書表示自己到了醫院，丈夫一如往常沉睡，她怎樣都叫不醒，只得把一張張照片給他「看」並說，「你靜靜的睡吧！不論你想睡多久！你看，我在可園裡笑。這是你希望的吧？我會為你笑，也把可園的陽光帶給你！雖然你熟睡著，但我會為你而清醒著！」做為一個希望丈夫清醒的妻子，她沒被現實打垮，反倒堅強了起來。

作家瓊瑤前陣子現身傅達仁的畫展，力挺安樂死法案，她會挺身站台的原因，正是因為丈夫平鑫濤。在新年將近的29日，她忽然在臉書發八百多字長文，情感真摯，令人為之鼻酸。

她描述自己的情緒轉折，相當動人，「我愣愣的看著這禮物，在我桌上，還有無數聖誕卡，上面寫滿了愛的言語！更不要說《臉書》了。我深吸口氣，坐下來寫這篇短文！謝謝你們，愛我的朋友們！我現在很堅強，我也希望所有悲傷失意痛苦的朋友，跟我一樣，把負面情緒，都留給2017。用正能量，迎接新的一年吧！」

瓊瑤臉書全文：

早上，想去醫院看鑫濤，雖然前幾天才去過。淑玲來接我，我們站在客廳，我對窗外看去，發現滿院的陽光。被花園阿伯整理過的花園，在陽光下看來一片欣欣向榮。我忽然想抓住這陽光，帶去醫院給鑫濤看。於是，我去花園裡，拍下幾張照片。「笑！」淑玲邊拍邊嚷。完全不顧我的心情，笑！我是應該要笑一笑了！我對著鏡頭笑，對著冬日的陽光笑。

2017年即將過去，今年真是漫長的一年。還好在各種挫折打擊下，我沒有被打倒，我努力完成了《雪花飄落之前》這本書，收到好多國內國外的迴響，總算沒有對我的人生繳白卷。今年心裡有好多新體驗，人生，有時在最黑暗之後，才能見到光明！在眼淚流盡之後，才能再度露出笑容。生命，是一連串悲喜的交替！

2018年快要到了。我要用笑容來迎接新的一年。春天即將來臨，65本重生的小說，要在此時如繁花盛開，我要收拾起零亂的心情，不再追究解不開的謎團，不再自責，不再對自己不瞭解的事懷疑。繼續相信人間有愛，那是我一生的信仰！

到了醫院，鑫濤一如以往，正在沉睡中，我試著呼喚，怎樣都叫不醒。我把手機裡的照片一張張給他「看」。（如果有靈魂，他會看到吧！）我說：「你靜靜的睡吧！不論你想睡多久！你看，我在可園裡笑。這是你希望的吧？我會為你笑，也把可園的陽光帶給你！雖然你熟睡著，但我會為你而清醒著！」

回到家裡，發現我收到了一位朋友的禮物，是一塊玉佩附帶一個手電筒，我用手電筒對玉佩一照，赫然發現玉佩中的天然紋路和色彩，酷似梵谷的名畫《星空》。朋友簡短寫信說：「可遇而不可求的玉佩，送給本是美玉的瓊瑤，如果妳看懂了《星空》，就知道宇宙浩瀚無邊，不要再藏在妳的小世界裡。愛妳的人有隱性和顯性兩種，一如《星空》，為了這些人，活出自己來吧！」

我愣愣的看著這禮物，在我桌上，還有無數聖誕卡，上面寫滿了愛的言語！更不要說《臉書》了。我深吸口氣，坐下來寫這篇短文！謝謝你們，愛我的朋友們！我現在很堅強，我也希望所有悲傷失意痛苦的朋友，跟我一樣，把負面情緒，都留給2017。用正能量，迎接新的一年吧！

瓊瑤寫於可園2017.12.29