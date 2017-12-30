退休後醉心創作　何明宗快樂桃花源在畫布間

協志高職董事長何明宗在15年間，創作油畫達900多幅，成果豐碩，令人驚嘆，他的創作每每呈現快樂桃花源，令人嚮往；「發現心樂源」畫展受邀至全國巡迴展出，首站今（30）日起至2018年1月7日止，跨年期間在台南文化中心展出其油畫創作30件。

何明宗31歲就在嘉義創辦「協志工商」，為台灣技職教育先驅，並擔任校長34年，在七十年代因辦學績優，榮膺教育部第一屆「師鐸獎」，及榮任全國教育會常務理事、全國私教協會常務理事，因辦學績效卓著，臨退休前更蒙總統表揚。

何明宗退休前兩年，自我挑逗潛伏50年的童年願望，狂熱的投入油畫學習與創作，常因畫興一來忘我的投入於油彩之間，停筆時天色已經泛白；校長退休後，不斷推展藝文教育與推廣雲嘉藝文活動，並身體力行，十數年來如一日，深受藝文界的讚許肯定。