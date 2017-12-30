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退休後醉心創作　何明宗快樂桃花源在畫布間

記者黃文博／台南報導2017/12/30 09:28
▲何明宗遊藝創作回顧展即日起在台南市立文化中展出。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.30）
▲何明宗遊藝創作回顧展即日起在台南市立文化中展出。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.30）

協志高職董事長何明宗在15年間，創作油畫達900多幅，成果豐碩，令人驚嘆，他的創作每每呈現快樂桃花源，令人嚮往；「發現心樂源」畫展受邀至全國巡迴展出，首站今（30）日起至2018年1月7日止，跨年期間在台南文化中心展出其油畫創作30件。

何明宗31歲就在嘉義創辦「協志工商」，為台灣技職教育先驅，並擔任校長34年，在七十年代因辦學績優，榮膺教育部第一屆「師鐸獎」，及榮任全國教育會常務理事、全國私教協會常務理事，因辦學績效卓著，臨退休前更蒙總統表揚。

何明宗退休前兩年，自我挑逗潛伏50年的童年願望，狂熱的投入油畫學習與創作，常因畫興一來忘我的投入於油彩之間，停筆時天色已經泛白；校長退休後，不斷推展藝文教育與推廣雲嘉藝文活動，並身體力行，十數年來如一日，深受藝文界的讚許肯定。

何明宗的許多創作題材，擷取自國內外旅遊風景，加入自我情感揮洒而成，何明宗創作如此豐富，以及作畫能量高昂振奮，是他一貫的成功模式，他仍然秉持以往積極、宏觀、卓越辦學精神，在美術創作領域勇於發揮，在畫布上盡情提煉，充分傳達創作心境，確實找到內心的快樂泉源，令人嚮往。

何明宗為鼓勵年青一代，將終生收藏五百多幅中、西名畫，以及新世代精華作品，提供廣大愛好者免費欣賞，因感受南市府文化局對推展藝術的用心，特將收藏多年的前輩畫家張萬傳畫作「基隆港」與前輩畫家洪瑞麟畫作「鄉村」各一幅，捐贈予新成立的台南市美術館典藏，另致贈一幅何先生展出作品供該局典藏，藉此方式表達對藝文界盡一份心力。

關鍵字何明宗協志高職
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