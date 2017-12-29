最低工資傳本外勞脫鉤 賴揆：錯誤報導

（中央社記者溫貴香台北29日電）勞動部民調顯示近6成民眾反對修七休一，行政院長賴清德表示，這是一個月以前的民調，與政院掌握的民意還是有些不同；至於外傳最低工資法傾向本外勞脫鉤，賴清德澄清，這是錯誤報導。

在立委要求下，勞動部29日公布11月所做的民調，包括延長加班工時、休息日加班費核實計算、七休一等議題，都是不到4成勞工認為需要調整，其中爭議最大的七休一，有58.4%勞工認為不需要調整。

29日是立法院這個會期最後一次院會，從上午9時開到晚間11時許，處理近30個重要法案，賴清德晚間特別抵達議場向立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團副幹事長蔡易餘等立委致意感謝。