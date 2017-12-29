蘇嘉全：本會期通過91案 大家努力成果

（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院長蘇嘉全今天說，新國會經過2年的歷練與成長，不僅通過多項重大立法，行政革新工作也步步到位，用努力回應人民的期待；本會期共通過91件議案，是大家共同努力的成果。

29日是第9屆立法院第4會期的最後一天，蘇嘉全在主持完院會後，透過臉書（facebook）表示，從9月開議迄今，共通過91件議案，包括：法律案69案，預、決算案9案，行使同意權案1案，以及其他議案2案，這都是全體委員及工作人員共同努力的成果。

蘇嘉全表示，本會期所通過的重大法案包含修正產業創新條例，有益投資環境改善；修正運動產業發展條例，促進電競職業運動產業發展；制定外國專業人才延攬及僱用法，放寬對外國專業人才的簽證、居留、租稅、退休等待遇，創造友善環境攬才；通過偏遠地區學校教育發展條例，解決偏鄉師資及城鄉差距等問題。