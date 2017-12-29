美股盤中─未能守住早場漲勢 反轉下滑

S&P 500 可望創下自 2013 年以來，漲幅最大的一年。該指數今年上漲 20%，科技股與消費股為表現最佳類股。

S&P 500 指數下跌 3.46 點或 0.13% 至 2684.12。

Nasdaq 指數下跌 19.51 點或 0.29% 至 6929.96。

道瓊工業平均指數下跌 22.42 點或 0.09% 至 24815.09。

週五，今年最後交易日，美國股市開盤上漲，但隨後反轉走低。

上週，道瓊工業平均指數與 S&P 500 連續第五週上漲，川普總統於上週五簽署法案，將公司稅由 35% 降低至 21%，帶來利多。

美國原油期貨上漲至每桶 60.32 美元，創 2015 年 6 月 25 日以來高點。

黃金期貨亦上揚。銅價下跌逾 0.5%，本週初則一度上漲至近四年高點。

美元指數接近 92.23，創 9 月 25 日以來低點。

週四，道瓊工業平均指數今年第 71 次創新收盤高點，本週可望小幅上揚。

以總報酬率而言 -- 包含股利，S&P 500 今年每個月均上漲，為史上首次。

若 Nasdaq 指數於 12 月守住漲勢，則 2017 年 12 個月中，將有 11 個月上漲，為史上首次。

以月為基礎，道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。