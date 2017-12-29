NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈遭黃子佼逼問新戀情　納豆超崩潰感人肺腑　瓊瑤對平鑫濤歲末告白勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
鉅亨網

美股盤中─未能守住早場漲勢 反轉下滑

鉅亨網2017/12/30 00:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

週五，今年最後交易日，美國股市開盤上漲，但隨後反轉走低。

台北時間 00:39

道瓊工業平均指數下跌 22.42 點或 0.09% 至 24815.09。

Nasdaq 指數下跌 19.51 點或 0.29% 至 6929.96。

S&P 500 指數下跌 3.46 點或 0.13% 至 2684.12。

S&P 500 可望創下自 2013 年以來，漲幅最大的一年。該指數今年上漲 20%，科技股與消費股為表現最佳類股。

上週，道瓊工業平均指數與 S&P 500 連續第五週上漲，川普總統於上週五簽署法案，將公司稅由 35% 降低至 21%，帶來利多。

美國原油期貨上漲至每桶 60.32 美元，創 2015 年 6 月 25 日以來高點。

黃金期貨亦上揚。銅價下跌逾 0.5%，本週初則一度上漲至近四年高點。

美元指數接近 92.23，創 9 月 25 日以來低點。

週四，道瓊工業平均指數今年第 71 次創新收盤高點，本週可望小幅上揚。

以總報酬率而言 -- 包含股利，S&P 500 今年每個月均上漲，為史上首次。

若 Nasdaq 指數於 12 月守住漲勢，則 2017 年 12 個月中，將有 11 個月上漲，為史上首次。

以月為基礎，道瓊可望創下自 1959 年以來，首度連續九個月月線上漲走勢。S&P 500 則可望創下自 1983 年以來，首度連九個月月線上漲走勢。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
明年升息幾次 Fed可能讓...歐股盤後─今年最後交易日 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan